Melle. Drei Tage vor der Europawahl und der Landratswahl zeichnet sich in Melle ein großes Interesse an der Briefwahl ab: „Bis Donnerstag Mittag um 12 Uhr wurden im Wahlbüro im Stadthaus und in den Bürgerbüros 5118 Briefwahlunterlagen herausgegeben“, teilte Stadtsprecher Jürgen Krämer mit.

Noch bis Freitag um 13 Uhr besteht Gelegenheit, seine Stimmen per Briefwahl abzugeben oder Briefwahlunterlagen zu beantragen. Am Wahltag sind im Grönegau 304 Wahlhelfer in 38 Wahllokalen tätig, um einen reibungslosen Urnengang zu gewährleisten. Die Mitglieder der Wahlvorstände wurden am Mittwochabend während einer Info-Veranstaltung im Forum von Hauptamtsleiterin Sandra Wiesemann verpflichtet: „Ohne Ihr ehrenamtliches Engagement wäre es nicht möglich, die Wahlen durchzuführen“, betonte Sandra Wiesmann.

Genauigkeit vor Schnelligkeit

Wahlkoordinator Herbert Seelhöfer und Florian Remmert vom Hauptamt erläuterten anschließend, welche Aufgaben auf die Wahlvorstände zukommen: „Genauigkeit geht vor Schnelligkeit“ , lautete die Kernaussage.

Im Vergleich zu den jüngsten Bundestags- und Landtagswahlen ergeben sich in sechs Wahlbezirken Änderungen bei den Wahllokalen. So wechselt im Wahlbezirk 2303 das Wahllokal aus dem Feuerwehrhaus Oldendorf in das Hallmannsche Haus, im Wahlbezirk 2514 das Wahllokal aus der Lindenschule in Buer in das Feuerwehrhaus Tittingdorf, im Wahlbezirk 3402 wechselt das Wahllokal aus dem „Fachwerk 1775“ in die Grundschule Wellingholzhausen sowie im Wahlbezirk 3404 das Wahllokal aus der Grundschule Wellingholzhausen ins „Fachwerk 1775", außerdem wechselt im Wahlbezirk 3405 das Wahllokal aus der Gaststätte „Zum Auerhahn“ in die Räume der Werner Steinbreder GmbH und im Wahlbezirk 3502 wechselt das Wahllokal aus dem Antoniushaus in Hoyel in das Feuerwehrhaus Groß Aschen.

100 Mitarbeiter im Einsatz

Neben den Mitgliedern der Wahlvorstände sind am Wahltag etwa 100 Mitarbeiter der Verwaltung im Einsatz, beispielsweise in den Annahmestellen für die Wahlunterlagen, im Infobereich der Stadtverwaltung, in den Briefwahlvorständen und bei der Ergebnispräsentation im Sitzungssaal des Stadthauses. Bei Bedarf sind außerdem 20 Kollegen in Bereitschaft.

Vote-Manager

Zur Präsentation der Wahlergebnisse nutzt die Stadt erstmals den Vote-Manager, der sowohl über den PC als auch über eine App genutzt werden kann. Die Ergebnisse werden laufend aktualisiert, so dass der Nutzer kontinuierlich über aktuelle Zahlen verfügt. Darüber hinaus sind über den Vote-Manager die Ergebnisse der Europawahl aus dem Jahr 2014 abrufbar.

Live-Ticker bei NOZ-Medien

Die Wahlergebnisse werden außerdem auf der Internetseite der Stadt Melle unter www.melle.info veröffentlicht. Außerdem erhalten interessierte Bürger am Wahlabend ab 18 Uhr die Gelegenheit, sich im Sitzungssaal des Stadthauses über die Ergebnisse zu informieren.

Anzeige Anzeige

Über die Wahlen in der Region (Wahlen der Bürgermeister, Landratswahl und Bürgerentscheid in Osnabrück) informiert der Live-Ticker von NOZ-Medien hier.

Im Grönegau sind bei der Europawahl 35.408 und bei der Landratswahl 37.994 Bürger wahlberechtigt. Dass es bei der Landratswahl mehr Wahlberechtigte als bei der Europawahl gibt, liegt daran, dass das Wahlrecht in diesem Fall bereits ab dem 16. Lebensjahr besteht, bei der Europawahl allerdings erst ab dem 18. Lebensjahr. Insgesamt sind 1448 Erstwähler zugelassen.