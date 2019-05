Gartenhütte in Melle total niedergebrannt CC-Editor öffnen

Feuerwehrwagen wurden am Dienstag zu einem Brand im Meller Ortsteil Eicken-Bruche gerufen . Symbolfoto: Michael Gründel

Melle. „Wir konnten die Einsatzstelle auf Sicht anfahren:“ Mit diesen Worten berichtete Mirco Brinkmann, Ortsbrandmeister der Feuerwehr des Meller Ortsteils Bakum, am Mittwochnachmittag vom Brand einer Gartenlaube an der Eickener Straße in Melle.