Pr. Oldendorf. Ein Open-Air-Konzert mit „Trail of Smoke“ gibt es 25. Mai ab 19 Uhr im Hof des Hauses des Gastes in Pr. Oldendorf.

Ein Open-Air-Konzert in stilvoller Atmosphäre veranstaltet der Verein Kommunikation und Kultur in Pr. Oldendorf (KuK) am Samstag, 25. Mai, ab 19 Uhr im Hof des Hauses des Gastes in Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen. „Trail of Smoke“, die Irish Folk und mehr spielen, werden den Abend gestalten. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Haus des Gastes statt.

Drei Musiker mit einem großen Herz für Folk-Musik bilden die Band „Trail of Smoke“. Mit Gitarre, Mandoline, Fiddle, Bass, Gesang und allerlei anderen Instrumenten spielen sie bekannte und weniger bekannte Folkstücke. Neben den typisch irischen und schottischen Gassenhauern und Seemannsliedern werden aber auch keltische Stücke interpretiert, die uns die Lebensgeschichten der Menschen aus diesen Regionen sowie ihre Gedanken und Träume nahebringen.

Unterbrochen werden die Stücke durch kurze geschichtliche Einführungen in skurrile Begebenheiten. So reicht das Repertoire von Stücken zum Mitsingen und Mitklatschen bis zu mystisch-keltischen Klängen. Aufgelockert wird das Programm durch kurze Geschichten, Sagen und Legenden aus den entsprechenden Regionen.

Weitere Infos bei Wilhelm Lindemann, Telefon 05742 700141.