Die Schauspielerin Claudia Michelsen war eine von zahlreichen Künstlern aus Deutschland, der Schweiz und St. Petersburg, die etwa tausend Besucher auf Gut Böckel mit Literatur und Musik beeindruckten.

Was löst Erinnerung bei Menschen aus? Eine Bühne für Literatur und russische Musik bot der historische Kuhstall des ehemaligen Rittergutes beim 20. Festival „Wege durch das Land“. Das Publikum erlebte warme Frühsommerabende in einzigartiger Stimmung.

Der in Russland lebende Deutsche Leopold Koenig kaufte das Gut Böckel 1874 und fühlte sich ebenso wie nachfolgende Besitzer der russischen Kultur verbunden. Diese Tradition greift das Festival jedes Jahr auf. Etwa eintausend Besucher verfolgten auf dem Gut an zwei Abenden eine inspirierende Vielfalt an Lesungen und Konzerten.

Ausgewählte Texte der Erinnerungsliteratur von Vladimir Nabokov, Marcel Proust und Christa Wolf lasen die bekannten Schauspieler Claudia Michelsen und Sylvester Groth. Beide sind regelmäßig auf Theaterbühnen, in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. So ist Claudia Michelsen seit 2013 Hauptkommissarin im Magdeburger Polizeiruf 110. Anmutig und schwerelos

Mit sonorer, suchterweckender Stimme faszinierte Sylvester Groth das Publikum vom ersten Moment an, als er Marcel Proust las. Der französische Schriftsteller unterscheidet in Swanns Welt „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ zwischen bewusster und unbewusster Erinnerung. So weckten ein Gute-Nacht-Kuss der Mutter und eine Tasse Tee mit dem Verzehr von eingetunkten Madeleines Erinnerungen an die Parks von Swann.

Der Schweizer Schriftsteller Hansjörg Schertenleib las aus seiner neuesten Novelle „Die Fliegengöttin“. Hier geht es um das Verschwinden der Erinnerung einer an Alzheimer erkrankten Ehefrau und von der kräftezehrenden Pflege ihres Ehemannes.

Die Konzertreihe begann mit dem „Trio Aurora“. Die drei jungen Musiker, Lev Bespalov, Marina Bestschastnych und Elizaveta Ukrainskaya, Studenten am weltberühmten Konservatorim St. Petersburg, spielten Stücke klassischer und moderner Komponisten. Die Violinistin Marina Bestschastnych verzauberte das Publikum mit einer anmutig-schwerelosen Interpretation von Prokofjews Aschenputtel-Walzer.Ausdrucksvielfalt

Mit großer Ausdrucksvielfalt umrahmten die jungen Bajan-Spieler des „Trios Charm“ den zweiten Teil des Abends. Russische Akkordeons erklangen in leisen, melodiösen Tönen, wechselten in temperamentvolle Lautstärken und verwandelten so die Klassiker Mussorgski, Rachmaninow und Louis Vierne in einen überraschenden Hörgenuss.

„Es war nicht einfach, die Talente aus St. Petersburg nach Rödinghausen zu locken“, bekannte Albrecht Simons von Bockum Dolffs, Leitender Dramaturg von „Wege durch das Land“.