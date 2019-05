Melle. Vor der Kulisse der Meller Innenstadt mit den beiden Kirchen St. Matthäus und St. Petri ist jetzt der neue Bildband „850 Jahre Melle – Stadtgeschichte aus der Vogelperspektive“ offiziell der Öffentlichkeit vorstellt worden.

Die ersten Exemplare der druckfrisch erschienenen Publikation übergaben die Herausgeber Jürgen Krämer und Erdmute Wobker vom Vorstand des Vereins Osnabrücker-Land-Kultur auch im Namen von Mitherausgeberin Anna-Margaretha Stascheit an Ortsbürgermeisterin Gerda Hövel, und Ehrenbürger Josef Stock.

An einem Strang

Der Dank der Herausgeber galt während der Präsentation den beiden Männern, die das Buch mit Inhalt füllten: dem Fotografen und Sportpiloten Thomas Strathmann, der für den 64 Seiten umfassenden Band die Luftbildaufnahmen beisteuerte, und dem Geografen Fritz-Gerd Mittelstädt, der die fundierten Erläuterungstexte zu den einzelnen Fotografien schrieb.

Zahlreiche Flüge

Im Zusammenhang mit dem Buchprojekt hatte Strathmann in den vergangenen Wochen und Monaten diverse Fotoflüge über der Innenstadt durchgeführt. „Dabei entstanden Hunderte von Bildern, die später um bereits bestehende Aufnahmen aus den Jahren 2014 bis 2018 ergänzt wurden“, erläuterte der Fotograf.

Aus diesem reichhaltigen Bestand wählten Krämer, Mittelstädt und Strathmann rund 30 Fotografien aus, für die der Autor schließlich ausführliche Erläuterungstexte verfasste.

Interessanter Autor

Die Texte stammen damit nicht aus Feder eines Historikers, sondern aus der eines Geographen. „Anhand von unterschiedlichen Raumausschnitten und teilweise sehr ungewohnten Perspektiven vermittele ich in meinen Beiträgen Informationen zu Straßen, Gebäuden und Einrichtungen, aber auch zu Personen“, berichtete Fritz-Gerd Mittelstädt.

Er fuhr fort: „An unterschiedlich großen Ausschnitten gebe ich Einblicke in die räumliche Entwicklung, allerdings ausschließlich bezogen auf den Kernbereich von Melle-Mitte. Ich berücksichtige damit die ursprüngliche Stadt Melle, die in diesem Jahr das Jubiläum feiert, mit den Eingemeindungen von 1929.“ Dank an die Beteiligten

Sie freue sich sehr, dass das Buch anlässlich des großen Stadtjubiläums herausgekommen sei, erklärte Gerda Hövel. Sie dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz – verbunden mit dem Wunsch, dass der Bildband von der Bevölkerung gut angenommen werde.

„In den Startlöchern“

Mit dem Erreichten wollen sich Jürgen Krämer, Anna-Margaretha Stascheit und Erdmute Wobker allerdings noch nicht zufrieden geben. Während in der aktuellen Publikation Melle-Mitte im Blickpunkt des Interesses steht, soll im November dieses Jahres ein weiteres Buch mit Luftbildaufnahmen aus den Stadtteilen Buer, Bruchmühlen, Riemsloh, Neuenkirchen, Wellingholzhausen, Gesmold und Oldendorf erscheinen.

„Wir stehen in den Startlöchern. Erste Fotos und Texte liegen bereits vor“, stellten Fritz-Gerd Mittelstädt und Thomas Strathmann sichtlich erfreut fest.

Das Buch ist in wertiger Aufmachung in einer Auflage von 500 Exemplaren erschienen.

Ziel des 2017 gegründeten Vereins Osnabrücker-Land-Kultur ist es, Kunst- und Kulturprojekte in der zu Region realisieren und insbesondere die Identität in Stadt und Landkreis Osnabrück zu stärken. Zu bestehenden Organisationen will der Verein keine Konkurrenz darstellen: „Wir möchten unsere ureigenen Projekte verwirklichen und unseren ganz persönlichen Stempel aufdrücken, losgelöst von bereits etablierten Strukturen“, sagten die Vorstandsmitglieder Anna-Margaretha Stascheit und Jürgen Krämer bei der Gründung.

Das Buch wird in Melle in Buchhandlung Sutmöller an der Plettenberger Straße und im Atelier am Markt zu einem Stückpreis in Höhe von 19,80 Euro angeboten.