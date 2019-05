Melle. Nachdem die E-Juniorinnen der HSG Grönegau-Melle bereits die Hauptrunde der ablaufenden Saison in der Handball-Regionsoberliga Süd gewonnen hatten, triumphierte die Mannschaft des Trainerteams Florian Bößmann, Jan Springhetti und Annica Kruckemeyer auch beim Final-Six-Turnier in Bramsche und sicherte sich verdient die Regionsmeisterschaft 2018/2019.

Beim Final-Turnier in Bramsche trafen sich die jeweils Tabellenersten und -zweiten der Regionsoberligen Nord, Mitte und Süd. Die Nord-Staffel wurde vertreten von TV Cloppenburg und TV Dinklage, aus der Mitte-Staffel waren Gastgeber TuS Bramsche und GW Mühlen dabei, die Süd-Staffel wurde repräsentiert von SSC Dodesheide sowie der HSG Grönegau-Melle.

In zwei parallelen Gruppen setzten sich am Finaltag der TuS Bramsche (gegen Dodesheide und Dinklage) sowie die HSG Grönegau-Melle (gegen Mühlen und Cloppenburg) durch und bestritten somit das Finale um die Regionsmeisterschaft. Am Ende setzten sich die Meller Mädchen verdient mit 15:9 (9:4) gegen Bramsche durch und feierten ausgelassen den verdienten Meistertitel. Bemerkenswert ist, dass die Meller Mädels in der gesamten Saison nicht einen einzigen Punkt abgegeben und alle Spiele gewonnen haben.