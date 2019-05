Melle. Die Kinderchöre der St.Petri-Kirche führen am Samstag, 25. Mai, um 16.30 Uhr in der Pualusgemeinde das Musical „Aufruhr im Blumenbeet“ auf.

Die Kinder der Petri-Finken und des Kinderchores MoKiKo laden zu einem lebendigen Musical mit vielen Tieren und Liedern zum Mitsingen in die Paulusgemeinde in der Saarlandstraße ein.

Das Musical erzählt die Geschichte von vier Freunden und Bauer Flori, von Benjamin, der Feldmaus, Mauli, dem Maulwurf, Winnibald dem Regenwurm und vielen Blumen und Tieren. Es geht in dem Musical um die Sehnsucht nach einer schönen bunten Welt, um Freundschaft, Streitigkeiten und Anerkennung, um einen Neuanfang und schließlich um die Erkenntnis: Wir leben alle auf der einen Erde, wir blühen alle in der einen Welt, egal wie wir aussehen und wer wir sind. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Spende erbeten.