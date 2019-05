Melle. Älterwerden und Digitalisierung: Flucht oder Segen? Über den Umgang mit neuen Medien berichtete Ehrenamtsbeauftragte Katja Rauer in der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirates.

Besonders ältere Menschen fühlen sich angesichts der zunehmenden Digitalisierung und im Umgang mit neuen Techniken verunsichert. Vor diesem Hintergrund hatte der Landkreis zu einer Info-Veranstaltung im Rahmen der Reihe "Auf gute Nachbarschaft – Gemeinsam Alter(n) gestalten" eingeladen. Das Thema Älterwerden und Digitalisierung stand dabei im Mittelpunkt. Über den Verlauf informierte Ehrenamtsbeauftragte Katja Rauer den Seniorenbeirat während der jüngsten Sitzung.

Kompetenzen stärken

"Wer durchs Netz geht, ist einfach schneller", äußerte sich Katja Rauer. Aber wie kann man insbesondere ältere Menschen mitnehmen, wenn diese kein Smartphone besitzen? Wichtig sei, Konzepte zu entwickeln, um die Kompetenzen im Alter zu stärken.

Die Ehrenamtsbeauftragte berichtete im Rückblick auf die Veranstaltung des Landkreises zum Beispiel von neuen Notfallsystemen für Senioren. Neben dem bereits bekannten Notfallknopf wurde bei der Veranstaltung im Kreishaus eine neue Notfalluhr vorgestellt, die beispielsweise die Herzfrequenz misst. Wahrscheinlich ab Herbst wird sie dem Pflegestützpunkt zur Verfügung stehen, der sie dann zu Testzwecken an interessierte Senioren herausgibt.

Telemedizin und Alexa

Weiterer Schwerpunkt war angesichts des Hausärztemangels im ländlichen Raum die Telemedizin, die es medizinischen Fachangestellten und Pflegekräften ermöglicht, vor Ort bei den Patienten Untersuchungen und andere Dienstleistungen vorzunehmen, ohne dass der Arzt rausfahren muss.

Des Weiteren wies Katja Rauer auf die App "sozialer Landkreis Osnabrück" hin, deren Prototyp bald an den Start gehen wird. Diskutiert wurde ferner über Alexa und die damit verbundenen Dienste: "Das System erleichtert viele Dinge im Alltäglich, aber es ersetzt keine menschlichen Kontakte", meinte Sozialamtsleiter Klaus-Peter Kugler mit Blick auf den sprachgesteuerten, internetbasierten persönlichen Assistenten.

Einig waren sich die Mitglieder des Seniorenbeirates, dass Alexa jede Menge Unterstützung und Hilfen im alltäglichen Leben bietet, dass auf der anderen Seite jedoch Bedenken bestehen, dass jede Menge Daten preisgegeben werden. Die Meinungen im Gremium bewegten sich zwischen Faszination und Zwiespalt.

Neuauflage der Notfallmappe

In der gleichen Sitzung berichtete Klaus-Peter Kugler über die Neuauflage der Notfallmappe. Sie war im November 2016 in einer Auflage von 1000 Exemplaren erschienen und ist jetzt vergriffen. Sie enthält übersichtlich strukturierte DIN-A4-Bögen zum Ausfüllen, auf denen alle wichtigen Informationen für solche Notfälle enthalten sind, nach denen sich der Betroffene selbst nicht mehr äußern kann. Neben den Infos über Vorerkrankungen und Medikamente sind auch Formblätter über Vollmachten und Versicherungen darin enthalten. Ergänzt wird die Neuauflage mit Flyern zum Beispiel über Seniorenbegleitung oder Tagespflegeeinrichtungen in Melle, teilte Klaus-Peter Kugler mit. Die Mappe kostet fünf Euro.

Das Angebot "Rentner helfen Rentnern" läuft nach wie vor gut. Gärtner werden allerdings noch gebraucht.