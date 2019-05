Melle. Nach dritten Plätzen in den Vorjahren haben Eickens Handballer gerade die erfolgreichste Saison ihrer Vereinsgeschichte beendet. Dank einer starken Rückrunde sicherte sich das Team den zweiten Platz in der Landesliga-Abschlusstabelle, der anders als zuletzt nicht zur Aufstiegsrelegation berechtigte.

Doch gehadert wurde deshalb nicht. Stattdessen werden die Ziele für die neue Runde klar formuliert: „Wir sind bereit für den Aufstieg“, betont Trainer Maik Rapczinski.

Die Spielvereinigung hat die Landesligasaison auf Rang zwei mit 39:13 Zählern aus 26 Partien (17 Siege, fünf Unentschieden, vier Niederlagen) abgeschlossen. So eine Punkteausbeute gab es noch nie. Dabei hatte sich die ESV wie in den Vorjahren wieder eine kleine Leistungsdelle im Saisonverlauf genehmigt. Nach gutem Start stand das Team der Trainer Maik Rapczinski und Dominic Müller Anfang Dezember plötzlich mit 14:10 Punkten – und somit fast ausgeglichenem Verhältnis – da. Das verdient verlorene Heimspiel gegen Aurich sei der Knackpunkt gewesen.

„In den Partien danach waren wir wackelig und haben unnötig Punkte abgegeben. Die fehlten uns nun zur Meisterschaft“, so Rapczinski. Im Anschluss wurden die Ambitionen zurückgeschraubt, um den Fokus neu auszurichten und den selbst auferlegten Aufstiegsdruck zu nehmen. Danach lief es wieder für die ESV. Seit Ende November ist das Team ungeschlagen. Mit 25:3 Punkten spielten die Grönegauer die stärkste Rückrunde aller Landesligisten – man kassierte in der Zeit nur drei Remis.

Eicken agierte insgesamt ausgeglichener als in den Vorjahren, die Leistungen wurden beständiger abgerufen – aber für den Aufstieg reichte es noch nicht ganz: Der MTV Aurich (43:9 Punkte) war einfach noch eine Spur konstanter.

Dass man dem lange sehr souveränen Spitzenreiter am Ende doch noch recht nahe kam, führt der Coach auf verschiedene Gründe zurück: Stützen des Teams fielen nicht so lange aus wie in Vorjahren. Leistungsträger Artur Brack, der in den ersten Monaten berufsbedingt auf dem Handballfeld kürzer treten musste, war nach November wieder voll dabei. Das Trainerteam freute sich in diesem Kalenderjahr insgesamt über eine sehr gute Trainingsbeteiligung. „Das ist der entscheidende Faktor. So können wir in den Einheiten viel mehr machen und spielen. Und die Spieler sind motivierter.“

Patrick Ernst hat sich stark entwickelt

Zudem habe sich im Verlauf der Saison das Deckungsverhalten verbessert, was Rapczinski vor allem auf die Fortschritte junger Spieler wie Patrick Ernst, der sich in den vergangenen Monaten am stärksten entwickelt habe, oder auch Nils Sundermann zurückführt. „Die Abwehr hat zudem besser im Verbund gearbeitet. Doch wir bleiben ein Team, das eher 30:30 spielt als 20:20“, sieht der Coach die offensive Grundausrichtung als wesentliches ESV-Merkmal an. Dennoch habe man es geschafft, im Angriff geduldiger zu agieren und die Abläufe weiter zu automatisieren.

Es gebe noch Verbesserungspotenzial. „Entscheidend wird sein, das geduldigere Offensivverhalten und die defensive Stabilität konstant abzurufen.“ Das traut Rapczinski seinem Team zu. Dem Umstand, nicht aufgestiegen zu sein, gewinnt er auch Positives ab. Denn so hätten die jungen Spieler noch ein Jahr mehr Zeit, sich in der vertrauten Liga in ihrer Rolle der zunehmenden Verantwortung zu bewähren. „In einem Jahr können sie dann in der Verbandsliga bestehen.“

In der neuen Saison soll der Aufstieg also endlich gelingen. Bei Einzelgesprächen zum Saisonabschluss hätten alle Spieler genau das als Wunsch für die Zukunft angegeben. Der Coach ist optimistisch – sofern das Team mit großem Kader und weitgehend verletzungsfrei in die neue Spielzeit gehen kann. Neben den beiden internen Aufrückern Bendix Heine und Jannis Erdmann (zuletzt Eicken II) steht bereits ein Spieler aus Melle als externer Neuzugang fest.

Doch erst einmal rückt der Handball in den Hintergrund: Am Wochenende steht die Mallorca-Teamfahrt an. Am 28. Juni beginnt die Vorbereitung, am 7. September findet das erste Punktspiel statt.