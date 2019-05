Oldendorf. Am vergangenen Wochenende fanden in der Oldendorfer Sporthalle die Tischtennis-Kreisranglisten im Jugend- und Schülerbereich statt. Die Meller Talente konnten sich gegen die Konkurrenz beweisen.

In der Konkurrenz der männlichen Jugend gelang es den Meller Vereinen sogar, alle drei Podestplätze zu besetzen. Der Riemsloher Thorben Rabbe behielt nach starker Gruppenphase die Nerven und setze sich auch im Hauptfeld gegen seine Mitstreiter durch. Er belegte schlussendlich den ersten Platz vor dem Wellingholzhauser Hoffnungsträger Filip Kalinowski und Oldendorfs Top-Talent Noah Mannig. Dem Bueraner Benjamin Linke fehlte in der Hauptrunde das nötige Quäntchen Glück – er verpasste die Medaillenränge nur knapp und belegte den vierten Rang.

Besser als für Benjamin lief es bei seinen Vereinskollegen Gian-Luca Saathoff und Lasse Sahner bei den B-Schülern. Gian-Luca und Lasse dominierten die starke Konkurrenz von Beginn an und machten den Sieg schließlich unter sich aus. Gian-Luca stand am Ende ganz oben auf dem Podest, während Lasse Zweiter wurde. Mit diesen Spitzenplatzierungen qualifizieren sich beide Akteure für die Bezirksvorrangliste der Schüler B am letzten Juniwochenende.

Bei den Schülerinnen B hielt Martyna Lechowitz die Fahnen des SuS Buer hoch. Martyna spielte stark auf und hielt gegen ihre Konkurrentinnen gut mit. Sie belegte nach einigen tollen Spielen den dritten Platz. Auch Martyna darf sich somit auf die Teilnahme bei der Bezirksvorrangliste freuen.

Der Oldendorfer Linus Imbrock trat bei den A-Schülern an. In der Gruppenphase zeigte Linus gute Leistungen und qualifizierte sich als Gruppenzweiter für die Hauptrunde. Hier bewies er sein Können und spielte sich schließlich aufs Treppchen. mit der Bronzemedaille im Gepäck löste auch er knapp das Ticket zur Bezirksvorrangliste.