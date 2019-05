Melle. Durch mehr als zehn Jahre Chorgeschichte führte der Jugendchor Surprise am Samstagabend sein Publikum mit einem Konzert in der St. Petri Kirche.

Dabei sorgten die Sänger und Sängerinnen gemeinsam mit ihren Wegbegleitern für gute Stimmung, luden zum Mitklatschen ein und stellten ihr Können mit einem abwechslungsreich und vielseitig in Eigenregie gestalteten Programm unter Beweis.

Abba und König der Löwen

Getreu dem Titel begann das Konzert mit „Eine Reise durch die Zeit“, einem alten Kinderchorstück, bei dem der MoKiKo kräftig mitsang. In diesem Chor wurde für viele der Sänger der Grundstein für die jahrelange Chorarbeit gelegt. Das Konzept der Chorarbeit wurde an diesem Abend deutlich, indem es chronologisch mit dem Ichtyschor weiterging, der sowohl gemeinsam mit dem MoKiKo „Kinder dieser Welt“ als auch mit dem Surprise Stücke aus Abba und König der Löwen sang und tänzerisch untermalte. Faszinierte Blicke zog das Stück „Cups“ aus dem Kinofilm „Pitch Perfect“ auf sich, bei dem der Ichtyschor die bekannte Percussionsshow mit Bechern zum Besten gab. „Screbel Dance“ begleitete zwei Stücke aus „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ mit beeindruckenden Choreografien vor der Pause.

Sing, Sing, Sing

Im zweiten Teil stiegen die Opptimisten im „Four Chord Song“ mit ein. Dieses Lied besteht aus kurzen Ausschnitten bekannter Popsongs, die alle aus den gleichen vier Akkorden bestehen. Mit „Sing, sing, sing“ heizte nicht nur der Gospelchor die Stimmung an, auch Iring und Inja Bromisch gaben an Schlagzeug, Gitarre und Bass eine fulminante musikalische Begleitung zum Besten. Der Jugendchor Surprise zeigte am Ende nochmals, wie weit das Repertoire des Chores reicht. Von „Deutsche Bahn“ der Wise Guys über den äußerst anspruchsvollen Queen-Klassiker „Bohemian Rhapsody“ bis hin zu aktuellen Hits wie „Uptown Funk“ oder „This is me“ aus „The Greatest Showman“ zogen sie ihr Publikum in den Bann und überzeugten sowohl mit tollen Solopartien als auch mit ausgefeilten vielstimmigen Chorsätzen und Choreografien.

Auch der Name des Chores war wieder einmal Programm, während zwei der Sängerinnen mit einem Geburtstagsständchen überrascht wurden und sich sichtlich gerührt zeigten.

Unter langanhaltendem Applaus und mit großer Dankbarkeit für die schönen Jahre und vor allem auch für den langjährigen Chorleiter Andreas Opp, der alle Projekte mit wertvollem Knowhow und Engagement begleitet hat, verabschiedeten sich die Sänger mit Leonard Cohens „Halleluja“ und Michael Jacksons „We are the world“.