Melle. Ein ganz besonderes Geschenk erhält jetzt der Meller Unternehmer Gerhard Rokossa von seinem Freund Hartwig Grobe: Zum 80. Geburtstag des Spartherm-Chefs verfasste Grobe ein Buch, das in den nächsten Tagen gedruckt wird. Es enthält zahlreiche historische Fotos aus dem Privatarchiv der Familie Rokossa.

Eines der Bilder ist besonders aufschlussreich und liefert eine Erklärung dafür, warum Rokossa vom Heizen mit Holz beseelt war und sein Unternehmen in Melle rund um Kaminöfen zum führenden Markenhersteller für energiesparende Feuerungstechnik ausbauen konnte: Das Foto zeigt einen riesigen Kachelofen in einem Kinder-Erholungsheim in Bethlehem (Betlejem), wo Rokossas Vater Heinrich 1949 als Hausmeister arbeitete. Der zehnjährige Manfred musste aus den umliegenden Wäldern nicht nur das Brennholz für den Ofen beschaffen, sondern ihn durch die große Öffnung an der Vorderseite auch befeuern.

Grobe, der seit 2010 mit Rokossa Radtouren durch ganz Europa unternimmt, hat dabei viele Gespräche mit ihm geführt. Dabei entstand nach einem Austausch über das Leben des baden-württembergischen Schraubenkönigs Adolf Würth die Idee, Unterlagen für ein Unternehmer-Portrait Gerhard Manfred Rokossa zu sammeln. "Die Lebensgeschichte von Manfred Rokossa ist so interessant, dass dies eine spannende Aufgabe wurde", berichtete Grobe. Es sei Rokossa 1959 nach der Übersiedlung von Polen nach Deutschland mit seiner hochschwangeren Frau Sabine nicht leicht gefallen, in Melle Fuß zu fassen. Er besaß nichts und es gab viele Vorbehalte gegen Flüchtlinge aus Schlesien, die als "Polacken" beschimpft worden seien.

Mit seinem Kämpferwillen, den er bereits als junger Amateur-Boxer in Polen unter Beweis gestellt hatte, seiner Intelligenz und viel handwerklichem Geschick aber setzte sich Rokossa gegen alle Widerstände durch und baute das Unternehmen Spartherm mit heute 1000 Mitarbeitern in der Gruppe auf. Zur Gruppe gehören neun Niederlassungen unter anderem in Polen, den Niederlanden, Italien und England.

"Angesichts dieser Biographie reifte in mir der Entschluss, aus allen Unterlagen, Fotos und Gesprächsinhalten ein Buch zu machen und es Manfred zum 80. Geburtstag zu schenken", berichtete Grobe. Für ihn sei es nämlich nach wie vor unbegreiflich, wie jemand ohne irgend etwas nur mit Kraft und Energie ein solches Lebenswerk hat schaffen können. Dazu käme, dass Rokossa ein ganz normaler und bescheidener Mensch geblieben sei. "Vielleicht, weil er alle Facetten des Lebens einschließlich Not und Entbehrung kennen gelernt hat?, fragte der Autor.

Auch als Unternehmer verhalte sich der Jubilar adäquat und habe nie die Perspektive eines Arbeiters auf die Dinge verloren. Dazu sei er ein großer Naturliebhaber und Tierschützer. "Manfred besitzt viel Verstand, Kraft und Herz, pflegt eine klare deutliche Sprache und ist humorvoll", faste Grobe seine Sicht auf den Freund zusammen.





