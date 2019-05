Melle. Der Chor „Harmonious Chorale Ghana“ aus Ghana macht am Donnerstag, 23. Mai, um 19.30 Uhr mit einem Konzert Station in der St. Matthäus Kirche Melle.

Stimmgewaltig und mitreißend präsentiert der gemischte Chor von 40 Sängerinnen und Sängern Musik aus seiner westafrikanischen Heimat. Dass dabei getanzt, getrommelt und natürlich auch begeisternd gesungen wird, versteht sich bei Chören aus Ghana fast von selbst.

Dirigent James Varrick Armaah hat mit diesem Ensemble jedoch einen erstklassigen Chor aufgebaut und etabliert. Erst im letzten Jahr wurde der Chor bei den World Choir Games in Südafrika als bester afrikanischer Chor ausgezeichnet.

Große Popularität

In Ghana hat der Chor in kurzer Zeit große Popularität erlangt. Zwölf CD-Produktionen in zwölf Jahren bezeugen die hohe Qualität und Professionalität des Chores. Durch den persönlichen Kontakt zu Kirchenmusiker Stephan Lutermann konnte dieses einzige Konzert in Deutschland während der Tournee des Chores realisiert werden. In Zusammenarbeit mit dem Goethe Institut war Lutermann in den letzten Jahren für Workshops nach Ghana gereist, wo er auch den Chorleiter des Gastchores, James Varrick Armaah, zu seinen Schülern zählen konnte. Früchte dieser Arbeit finden sich auch in einigen europäischen Stücken, die der Chor singen wird. Nach dem Konzert in Melle wird der Chor weiter in die Niederlande reisen.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden am Ausgang zur Deckung der Kosten wird gebeten.