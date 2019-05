Melle. In der St. Petri Kirche findet am Samstag, 25. Mai, um 19 Uhr ein großes Blechbläserkonzert statt.

Die beiden Ensembles „Lippe Brass“ und „Jubilate Deo“ wollen die Petri-Kirche mit bis zu vierchöriger Musik zum Klingen bringen. Die Musiker gestalten beim deutschen evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund ein großes Blechbläserkonzert und stellen ihr Programm in Konzerten in Melle und in Detmold vor.

Wohlklingend

Die Besucher erwartet ein wohlklingendes Programm mit ungewöhnlichen Werken: Prächtige Musik aus Venedig und Deutschland werden zu hören sein, darunter vierchörige Canconen von G. Gabrieli und M. Praetorius, außerdem Werke von Johann Sebastian Bach und ein Meisterwerk von Felix Mendelssohn: Die zweite Orgelsonate in einer Fassung zu zehn Stimmen, die extra für dieses Konzert entstand. Dazu werden zwei Uraufführungen von H.-M. Kiefer und St. Mey mit Anklängen an Claudé Debussy, Igor Strawinsky und aktuelle Filmmusik zu hören sein. Die St. Petri Kirche eignet sich wegen ihrer Akustik geradezu ideal für ein solches Konzert mit 25 solistisch musizierenden Blechbläsern.

Was für ein Vertrauen

Die beiden Auswahlchöre haben sich extra für dieses Projekt zusammengeschlossen, um gemeinsam eines der großen Konzerte beim Kirchentag in Dortmund zu gestalten und dazu Musik zum Motto des Kirchentages ausgewählt: "Was für ein Vertrauen".

Das Blechbläserensemble Lippe-Brass ist das Auswahlensemble der Lippischen Landeskirche und musiziert unter der Leitung von Landesposaunenwart Christian Kornmaul: „Jubilate Deo entstand als Auswahlensembles des CVjM Westbundes und musiziert seit vielen Jahren unter der Leitung von Kreiskantor Andreas Opp.

Der Eintritt ist frei.