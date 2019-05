Melle. Drei Tage lang stand Wellingholzhausen im Zeichen des 100. Geburtstages des Sportvereins WTV. Den Abschluss des großen Festwochenendes des TV Wellingholzhausen bildete der Familientag. Viele hundert Besucher genossen am Sonntag das gute Wetter auf der Festmeile vor der neuen Turnhalle, während die Kinder im Outdoor-Funpark spielen.

Auf der Festmeile waren auch Tommy und Ylvi Krämer unterwegs. Die beiden Kinder aus Bakum hatten sich vom Ballonkünstler ein schwarzes Schwert und einen rosa Hund gestalten lassen. Auf der großen Hüpfburg tobten und sprangen sie ausgelassen: „Wir haben auf gutes Wetter gehofft, aber dass es so toll wird, konnte keiner erwarten“, sagte Anne Grawe, die zum Organisationskomitee gehört. Über viele Wochen hatte ein zehnköpfiges Team an den Planungen für das Festwochenende gearbeitet. Zum Abschluss standen am Sonntag vor allem junge Familien im Mittelpunkt.

Am Stand der Turn- und Tanzabteilung konnten die Kinder Bilder malen und sich aus Zeitungspapier, Stoffen und Schnüren einen eigenen Wurfball basteln. Hilfe bekamen sie dabei von Übungsleiterinnen und Tänzerinnen, die am Abend zuvor noch die große Musicalshow „Tanz durch die Welt“ aufgeführt hatten.



Bei der Tischtennisabteilung ging es technisch zu. Besucher konnten ihre Geschicklichkeit an der Tischtennisplatte auf die Probe stellen - doch nicht etwa gegen einen Spieler, sondern gegen einen Roboter. Im Sekundentakt schoss der kleine Automat die weißen Bälle auf die gegenüberliegende Tischhälfte. Den WTV-Spielerinnen fiel es leicht, die Angaben zu parieren. Die Besucher brauchten dafür etwas mehr Konzentration.



Für den meisten Spaß bei den Zuschauern sorgte wohl die Sumo-Station. Mit Kopfschutz und Sumoringer-Anzug stürzten die jungen Kontrahenten sich aufeinander. Viele Kinder zückten ihre Handys und filmten die Ringerkämpfe auf der gepolsterten Plattform. Wer im dicken Anzug einmal die Balance verlieren hatte und auf den Boden fiel, kam ohne Hilfe nicht mehr auf die Füße.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst starteten die Vereinsmitglieder zuvor in den Tag. Weil das Vereinsleben im WTV vor allem durch die vielen Abteilungen gestaltet wird, wurden diese in die Messe eingebunden. Mitglieder und Übungsleiter der Sparten kamen in den Altarraum und fügten symbolisch ein Puzzle zusammen. Das Ergebnis war ein großes Bild des schwarz-weißen Vereinswappens. Passend zum Anlass hatte Organist Thomas Pfeiffer Orgelstücke mit Bezug zum Sport für den Gottesdienst ausgewählt. Musikalisch ging es dann auch zurück zum Festplatz. In Begleitung der Heimatkapelle zogen die Sportler zur Beutlinghalle. „Das ist unsere Generalprobe für das Schützenfest“, erklärte Hans-Jörg Haferkamp, musikalischer Leiter der Kapelle.



Bereits am Samstagmorgen kamen mehr als 300 Menschen zum Frühstück im Festzelt zusammen. Am Stand der Fußballabteilung konnten die Besucher später das DFB-Fußballabzeichen absolvieren. Passen, Dribbeln, Köpfen und Torschuss – an mehreren Stationen kontrollierten Fußballer aus den Herrenmannschaften, wie gut die Besucher die Aufgaben erfüllten und stoppten die Zeiten.

Mit dem Verlauf des Festwochenendes ist der WTV-Vorstand mehr als zufrieden: „Bis kurz vor Beginn war ich nervös“, gab WTV-Vorsitzender Heinz-Kurt Münchow zu. Als er dann aber miterleben konnte, wie viele Gäste zum Fest kamen und wie gut ihnen das Programm gefiel, habe er die Feier richtig genießen können, betonte Münchow.