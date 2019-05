Melle. Diese Elefanten stammen aus Hamburg und stampfen jetzt in Buer: Die Band Elephant gibt am Freitag, 24. Mai, um 20.30 Uhr ein Konzert in der Kulturwerkstatt.

Dieser Elephant stammt aus Hamburg, und erlebte seine Geburtsstunde 1978 : Nach sehr erfolgreichen Auftritten in der Hamburger Szene, kam schon bald (1979) die erste LP und breitere Anerkennung, die nach der zweiten LP und mit einer Tournee mit Mitch Ryder 1981 einen ersten Höhepunkt erreichte. Das Album Elephant: Kontinuität – ein Geheimnis des kompakten Elephant-Sounds, produziert von Detlef Petersen, selbst Musiker und Gründer der Gruppe Lake steht für ein musikalisch kompaktes und vielseitiges Album.

So ist die Ohrwurm-Single " I don´t wanna lose you" ein Beispiel für die Elephant Musik. Diese Single wird europaweit gespielt und schafft Chartplatzierungen unter anderem in Italien. Live- und Fernseh-Auftritte folgen. Dann das Jahr 1985: Das Super Album "Just Tonight" erscheint bei Wea. Bundesweite Tourneen folgen. Ein weiterer Höhepunkt nochmal als Vorgruppe der Beach Boys beim Open Air in Bad Segeberg. 1988 geben Elepha ihr Abschiedskonzert in der ausverkauften "Großen Freiheit 36" in Hamburg.

Was schrieb die Hamburger Morgenpost nach der ersten Reunion? "Die Elephanten stampfen wieder." Nach 30 Jahren kann man dieses Zitat wieder aufnehmen. Elephant kommen mit Ihren Hits wieder in die deutschen Clubs, am Freitag in die Kulturwerkstatt nach Buer. Paul Botter ist mit seiner unvergleichlichen Stimme wie Chef im Boot und hat eine exellente Band um sich versammelt .