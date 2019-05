Wellingholzhausen. Mit rund zweihundert Gästen aus befreundeten Vereinen und Institutionen hat der TV Wellingholzhausen am Samstagmorgen mit einem offiziellen Festakt seinen 100. Geburtstag gefeiert. Schon bei der Begrüßung rührte der WTV-Vorsitzende Heinz-Kurt Münchow viele Gäste zu Tränen.

Stellvertretend für die Partner der vielen Ehrenamtlichen bedankte Münchow sich bei seiner Frau Bärbel und bat sie mit gebrochener Stimme auf die Bühne.

Folgerichtig wurde mit Renate Röhr eine der Ehrenamtlichen im WTV für ihr außergewöhnliches Engagement vom Niedersächsischen Turnerbund und dem Kreissportbund geehrt. Viele Jahre hat sie die Turn- und Tanzabteilung des Vereins aufgebaut und geleitet. Seit drei Jahrzehnten bietet sie das Kinderturnen und Eltern-Kind-Stunden im WTV an. Gerade die Eltern-Kind-Gruppen seien etwas Besonderes, sagte Marlies Pohlmann, Vorsitzende des Turnkreises Osnabrück-Land, in ihrer Laudatio. Denn dort könne man so viele Menschen zum Strahlen bringen. „Und dieses Strahlen hast du dir mitgenommen“, sagte Pohlmann zur Übungsleiterin. Es sei Röhr zu verdanken, dass der WTV heute so viele Übungsleiterinnen habe. Denn die vielen jungen Frauen, die heute Tanz- und Turngruppen im Verein leiten, seien von Röhr ausgebildet und geprägt worden.

Papa kickt, Mama macht Fitness und Peer besucht die Babygruppe

Die Erste Kreisrätin Bärbel Rosensträter unterstrich in ihrer Rede, dass der WTV zu den ersten gegründeten Sportvereinen in der Region gehörte. „Auch hier zeigt sich wieder, dass wir Wellinger die Nase vorn haben“, sagte Rosensträter. Es sei die familiäre Atmosphäre, die den Verein so erfolgreich mache. Das zeigte sich besonders bei der Ehrung des 1.500. WTV-Mitglieds, Peer Hoppe. Im Alter von nur drei Monaten ist der kleine Junge in den Verein eingetreten. Während Papa Tjark Fußball spielt und Mama Nina in der Fitnessabteilung aktiv ist, vergnügt sich Peer in die Babygruppe des WTV.

Zwischen den Programmpunkten lockerte die WTV-Gesangsgruppe mit historischen Sportliedern die Stimmung im Festzelt auf und verleitete die Gäste zum Schunkeln und Mitsingen. Die Senioren haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Liedgut aus der Vergangenheit zu sichern – in Liederheften und eingesungen auf CD.

Stellvertretend für die örtlichen Vereine richtete Hans-Jörg Haferkamp aus dem Vorstand der Heimatkapelle Grußworte aus und betonte das gute Verhältnis zum Sportverein. Bei den jährlichen Frühlingkonzerten der Kapelle, die seit zwanzig Jahren in der Beutlinghalle stattfinden, könnten sich die Musiker auf die Unterstützung der Sportler verlassen, machte Haferkamp deutlich.