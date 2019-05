Wellingholzhausen. Mit einem Regenschirm in der Hand gleitet sie hinab. Unter ihrem adretten Kleid hat sie die Beine übereinander geschlagen, den Rücken durchgestreckt. 500 Zuschauer schauen bei der Tanzshow zum 100. Geburtstag des TV Wellingholzhausen zu, wie die 13-jährige Annic Rühlemann auf dem Trapez hinabgefahren wird.

130 Mädchen und junge Frauen tanzen Stücke aus den bekanntesten Musicals. Annic Rühlemann spielt Mary Poppins, das außergewöhnliche Kindermädchen, das für den Zungenbrecher „superkalifragilistikexpialigetisch“ bekannt ist und mit ihrem Regenschirm durch die Luft fliegen kann.

Die Beutlinghalle ist als Sportstätte kaum wiederzuerkennen. Eine große Bühne mit bunten Lichtern steht in der Mitte der Spielfläche. Von der Decke baumeln Diskokugeln und pastellfarbene Puschel, die Wände zieren Musicalplakate. Anlässlich des Vereinsjubiläums hat die Tanzabteilung die Show „Tanz durch die Welt“ inszeniert. An zwei Abenden in Folge stehen die Tänzerinnen auf der Bühne und entführen das Publikum in einen Abend voller Musicals. Die jüngste Akteurin ist die zweijährige Anna Vogelpohl (Foto: mit Jana Altemöller ).

Beim Lied "Grüne Smaragdstadt" aus "Wicked" ziehen die ältesten und jüngsten Tänzerinnen gemeinsam durch das Publikum. Jana und die anderen Mädchen tragen schwarzglänzende Tanzanzüge mit grünen Schärpen. Weil sie allein noch die Orientierung in der großen, dunklen Halle verlieren würden, werden die jüngeren von älteren Tänzerinnen durch die Reihen getragen.



Während auf der Bühne die Katzen ihre Tatzen in die Luft recken, sitzt die alte Grizabella am Rand, umringt von Kitten, und besingt nostalgisch ihre Erinnerungen. Nina Assmann, die zuvor noch hinter den Kulissen geschminkt und frisiert hat, verkörpert die Katzendame mit berührender Mimik. Allein für die Stücke aus "Cats" haben die Helferinnen mehr als 400 Stulpen für die Hand- und Fußgelenke der Kinder geschneidert. 50 Elternteile haben vor der Show wochenlang beim Basteln der Kostüme geholfen. An beiden Abenden sind etwas mehr als 1000 Zuschauer zur Show gekommen.

Ein Jahr Vorarbeit – die Mühe hat sich gelohnt

Ein Jahr Arbeit haben die Choreografinnen Janine Allewelt, Miriam Schulte sowie Ellen und Isabell Strubberg investiert. Für die jungen Frauen hat die Mühe sich gelohnt. „Wir sind als Abteilung eng zusammengewachsen“, sagt Übungsleiterin Isabell Strubberg. Durch die vielen Proben seien neue Freundschaften unter den Kindern auch über Altersgrenzen hinweg entstanden. Spürbar wird das vor allem bei den Liedern aus dem Abba-Musical. Mädchen aus vier verschiedenen Tanzgruppen tanzen dabei gemeinsam zu einem Musikstück. Die großen und kleinen Tänzerinnen bilden Paare und tanzen gemeinsam, ehe neue Kinder dazukommen und sie ablösen.

Um den jüngsten Tänzerinnen die Wartezeit auf ihre Einsätze zu verkürzen, haben die Trainerinnen hinter den Kulissen einen Aufenthaltsraum eingerichtet. Helferinnen versorgen sie dort mit Getränken, Gemüse und frischem Popcorn. Auf weichen Turnmatten schauen die Kinder gemeinsam einen Trickfilm, um sich vom Trubel in den Umkleidekabinen abzulenken.

Höhepunkt der Musicalshow ist „Der ewige Kreis“ aus "König der Löwen". Auf den Ruf des Mandrills Rafiki ziehen alle 130 Tänzerinnen in liebevoll gestalteten Kostümen zur Bühne. Unter einer grauen Decke schreiten fünf Kinder gemeinsam durch die Zuschauerreihen. Sie bilden den Körper eines Elefanten.

Die Giraffen hingegen kann man an den langen, gelb gemusterten Kopfbedeckungen erkennen. Einige Mädchen tragen Antilopen aus Pappe an den Händen und recken sie in die Höhe.

Die Hände bewegte schließlich auch das Publikum, dass die Inszenierung an beiden Tagen mit großem Beifall und stehenden Ovationen belohnt. „Sowas hat Welling noch nicht gesehen“, sagt die Mutter einer Tänzerin.