Brav aufgereiht bleiben die Darsteller der Waldbühne Melle in dem Stück „Michel aus Lönneberga“ nicht lange sitzen. Am Sonntag ist Premiere. Foto: Thomas Heise

Melle. Michel aus Lönneberga ist nach Pippi Langstrumpf wohl die berühmteste Figur, die sich Astrid Lindgren ausgedacht hat. Was der Junge alles anstellt, erfahren die Zuschauer, die sich in diesem Sommer das Stück auf der Waldbühne Melle anschauen. Am Sonntag ist Premiere.