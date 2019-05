Diese Meller Erstwähler wollen ihre Stimme für das Europaparlament abgeben. Zwei von ihnen sind jedoch erst 17 und dürfen nicht wählen: Bente Hinkenhuis und Charlotte Luber (die ersten beiden oben). Außerdem: (von links) Jolander Trippe, Hendrik Brune, Michel Sickmann, Moritz Hofmeyer, Johanna Julius und Lucy Lawrance. Fotos: Kirsten Muck

Melle. Welche Themen sind Erstwählern in der Europawahl wichtig? Warum gehen sie wählen? Und was ärgert sie am meisten an der Europapolitik? Wir haben Abiturienten des Gymnasiums Melle gefragt. Sie gehören zu den 1448 Erstwählern in Melle.