Theo Oeverhaus aus Osnabrück hat DTM-Geschichte geschrieben. Nach dem Nürburgring-Wochenende ist der 17-Jährige jüngster je eingesetzter Fahrer in der Rennserie. Foto: Jungadler up-down up-down Gaststart für Walkenhorst aus Melle 17-jähriger Osnabrücker Oeverhaus führt kurz ein DTM-Rennen an Von Heike Dierks | 29.08.2022, 17:18 Uhr

Theo Oeverhaus geht als jüngster Fahrer in die DTM-Geschichte ein. So lief es für den erst 17-jährigen Osnabrücker und seinen Meller Rennstall Walkenhorst Motorsport am Nürburgring.