Gesmold. Eine 2 oder doch lieber eine 3? Welche Note hat denn nun das Wasser in der Hase verdient? Um das herauszufinden, haben Mädchen und Jungen der Grundschule Gesmold im rollenden Umweltlabor an der Bifurkation das Wasser analysiert.

Gar nicht so leicht, in dem schnell fließenden Wasser ein Lebewesen herauszufischen. Marlene steht am Uferrand und zieht langsam den Kescher durch das trübe Wasser. Ihre Freundin Luzie beobachtet gespannt, ob sich etwas Lebendiges im engen Netz des Keschers verfängt. Fehlanzeige. Die Mädchen sind enttäuscht. Ihr Becher ist noch leer. Doch Marlene hat eine Idee: "Ich hol mal einen Stein raus. Da sitzt bestimmt was drunter." Sie greift ins Wasser und reicht der zehnjährigen Luzie einen Stein. Auf der Rückseite krabbeln Wanzen und Käfer. Luzie legt den Stein in den Kescher und nimmt vorsichtig mit der Pinzette die einzelnen Tierchen auf, um sie in den Becher zu legen. Dann tauschen die beiden. Luzie übernimmt das keschern, Marlene beobachtet neugierig die Tierchen. "Das sind schon interessante Wesen", sagt sie.





Ein paar Meter entfernt stochern einige Jungs auf dem Grund der Hase. Der Kescher ist voller Steine und Schlamm. Hydrologin Irene Steiner durchsucht den Kescher und findet kleine Wanzen und eine Fliegenlarve. Die Wasserexpertin erklärt den Kinder an diesem Vormittag, wie sie die Tierchen fangen, kategorisieren und dann anhand der Zeigerorganismen die Qualität des Wassers bestimmen. Drei Klassen, zwei vierte und eine dritte Klasse, machen sich an diesem Vormittag auf den Weg zur Bifurkation, um für zwei Stunden in die Forscherrolle zu schlüpfen.

Luzie und Marlene haben einen tollen Fang gemacht. Begeistert halten sie Irene Steiner ihren Becher unter die Nase. "Oh, das ist ein Wasserskorpion", erklärt Steiner. Die anderen Kinder umringen die Wasserexpertin. Ein Schüler zeigt auf seinen Becher. Er hat auch einen Wasserskorpion (Foto) gefangen. "Das ist so cool, das macht richtig Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Tiere fangen", schwärmt Luzie vom Ausflug in die Forscherwelt.

Nach 20 Minuten sind die meisten Becher voll mit zappelnden Tieren. Zeit, sich die Lebewesen mal genauer anzuschauen. Die Viertklässler versammeln sich um die Tische vor dem mobilen Umweltlabor und präsentieren ihren Fang. Irene Steiner verteilt kleine Glasschüsseln, in die die Kinder von jedem Tier, das sie gefangen haben, eines in die Schüssel legen sollen. Jonah, Ferdinand und Max vergeben bereits Namen für die Larven und Wanzen. "Günter ist ganz schon schnell", bemerkt Max belustigt, während er versucht, eine Wanze mit dem Löffel aus der weißen Schale in die kleine Glasschüssel zu heben. Der Spaß ist den Jungs anzusehen.





Sie sammelt die Schüsseln ein und legt die erste unter das Binokular. Auf dem Bildschirm erscheint der Wasserskorpion in Großaufnahme. "Der Wasserskorpion hat mit dem echten Skorpion wenig zu tun. Er hat nur sechs Beine und gehört zu den Wanzen", erklärt die Wasserexpertin. Was aussehe wie ein Stachel sei übrigens ein Atemrohr. Da es dem Wasserskorpion egal ist, wie die Qualität des Wassers ist, kann er noch keinen Hinweis darauf geben, welche Note das Wasser in der Hase bekommt. Da sind die Köcherfliegenlarven (Foto), Libellenlarven oder Muscheln schon eher ein Indikator.



Fehlt noch die Bewertung des Wassers? Auf einer bunten Schautafel sehen die Schüler verschiedene Organismen und die dazu gehörige Wasserqualität. Von einer 2 bis zur 3- vergeben die Viertklässler alles. "Ich favorisiere die 3+", sagt Irene Steiner. Zwar gebe es eine Vielfalt an Lebewesen. Aber der Fluss habe kein natürliches Ufer mehr. "Es gibt fast keine Sträucher am Ufer. Und der Flusslauf ist gerade. Das Wasser fließt deshalb schneller", erklärt sie den Kindern.







Auch Björg Dewert von der Naturschutzstiftung des Landkreises Osnabrück bemängelt den Flusslauf der Hase. Die Stiftung sponsort die Wasseruntersuchungen. "Das Gewässer ist auf den meisten Strecken zu monoton", sagt sie. Es fehlen Kiesbänke, in denen beispielsweise Forellen laichen könnten. Wenn man an Flüssen einzelne Bereiche wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen könnte, wäre schon etwas gewonnen. "Das nennt man Perlenkettensystem. Dann hätten Fische Rückzugsorte", sagt sie.