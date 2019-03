Melle. Es ist heutzutage ein normaler Vorgang. Geplante Industrieanlagen sorgen selten für Begeisterung bei den Anliegern. Eingaben und Bürgerinitiativen sind oft die Folgen. Schon vor fast 150 Jahren kämpften Meller Bürger gegen ein wirklich gefährliches Vorhaben.

Die berühmte Fleischwarenfabrik Helling am Bahnhof kennen viele Meller noch. Dieser Standort wurde ab 1870 errichtet. Zuvor war die Firma mitten in der Stadt am nordwestlichen Markt beheimatet. In diesem Bereich unweit von Rathaus und katholischer Kirche tummelten sich die Gebäude Stern, Westendorf, das katholische Pfarrhaus sowie das ehemalige Amtshaus und auf dem „Heiligen Geist“ das gleichnamige ehemalige Gastarmenhaus. Letzteres hatte seine Wurzeln im Mittelalter. Der nördliche Teil der Plettenberger Straße wurde früher ebenfalls „Heilige-Geist-Straße“ genannt.

Vierstöckiges Fabrikhaus

Als die Firma Helling 1844 von Borgholzhausen nach Melle übersiedelte setzte sie ihren Betrieb dort fort. Nach dem Kauf des großen Grundstücks unmittelbar an der Bahn, bot Helling das ehemalige Amtshaus und das vierstöckige Fabrikhaus inklusive Dampfmaschine auf dem Heiligen Geist zum Verkauf an. Offenbar fand sich jedoch kein Käufer. Stattdessen versuchte sich Helling dort mit zwei Geschäftspartnern ein weiteres Standbein zu schaffen. Im Juni 1873 berichtete das Meller Kreisblatt über die Pläne, dort eine Fabrik zur Herstellung von Preßkohle zu eröffnen. Preßkohle war die damals modernste Art zum Heizen von Eisenbahnen.

Zur Preßkohlenherstellung benötigte man vor allem große Mengen Holzkohle und Salpeter. Dies in Verbindung mit dem Endprodukt und dem Betrieb einer Dampfmaschine war eine durchaus explosive Mischung. Gerade Dampfmaschinen verursachten immer wieder schwere Unfälle. Der sogenannte Kesselzerknall hatte weltweit zahlreiche Lokomotiven und Fabriken zerstört und zu schweren Bränden geführt. Nichtsdestotrotz sahen die Behörden die Konzessionserteilung als vergleichbar mit einer Bäckerei an. Man sah nichts, was gegen den Betrieb sprach.

Verstoß gegen Gewerbeordnung

Die Nachbarn hatten da natürlich größere Bedenken. Sie beanstandeten die Genehmigung als Verstoß gegen die Gewerbeordnung. Die katholische Kirchengemeinde monierte, dass der Lärmpegel der Dampfmaschine den Schulunterricht stören würde. Es half alles nichts. Im Februar 1874 konnte der Betrieb der Preßkohlenbereitungsfabrik Cohn, Berger & Helling losgehen. Zwischenfälle gab es danach mehrfach, auch kleinere Brände.

Wie berechtigt die Sorgen der Bevölkerung waren, zeigte sich dann einige Monate später. Am 16. Oktober 1874 gegen 22 Uhr brach ein Feuer im ehemaligen Amtshaus aus, wo große Mengen Holzkohle gelagert waren. Zunächst dümpelte das Feuer dort lange auf kleiner Flamme. Um 5 Uhr morgens stand das ganze Gebäude aber im Vollbrand. Mehrere Faktoren haben Melle vor einer Katastrophe bewahrt. Die solide Bauweise des Gebäudes, Windstille und das Engagement der Meller bei den Löscharbeiten sorgten dafür, dass das Feuer nicht auf weitere Gebäude übergreifen konnte. Gänzlich gebannt war die Gefahr aber noch nicht. Selbst zehn Tage später gab es noch Glutnester im Schutt des Kohlelagers.

45 Meller unterzeichneten Petition

Damit war das Maß voll. Eine von 45 Meller Bürgern unterzeichnete Petition gegen den weiteren Betrieb der Fabrik wurde dem Bürgermeister überreicht. Völlig zurecht erinnerten die Beschwerdeführer darin an den großen Stadtbrand von 1720. Helling überlegte trotzdem zunächst. Letztlich wurde das abgebrannte Amtshaus aber im November 1874 an den Maurermeister August Bücker verkauft, der dort eine eigene Firmengeschichte begründete. Der Kampf der Meller hatte sich gelohnt.