Manfred Rauer will die alten Kirchturmglocken im Meller Stadtteil Buer erhalten sehen. Foto: Christoph Franken

Buer. Manfred Rauer (67) lebt seit seiner Geburt in Bier in diesem Meller Ortsteil. Der ehemalige Ortsbrandmeister regt eine Spendenaktion an, um die alten Glocken der Martinikirche vor dem Einschmelzen zu retten.