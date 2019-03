Die geehrten Mitgliedern der Siedlergemeinschaft Bruchmühlen. v.l.: Wolfgang Marks, Wilhelm Hunting, Albert und Anni Jungk, Axel Uffmann, Erwin Gardlo, Gisela und Werner Vogt. Foto: Siedlergemeinschaft

Bruchmühlen. Was die Mitglieder der Siedlergemeinschaft Bruchmühlen für den Schutz von Vögeln und Insekten in ihrem Garten tun können, erfuhren sie auf der Jahreshauptversammlung im Torbogenhaus. Volker Tiemeyer von SON referierte nämlich über den Artenschutz am Haus und im Garten.