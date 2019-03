Melle/Gesmold. Als Unternehmer muss man mitunter einen langen Atem haben. 2012 präsentierte Metank-Inhaber Jürgen Enders erstmals in der Öffentlichkeit sein Vorhaben, nahe der Autobahn im Gesmolder Gewerbepark eine Tankstelle zu bauen. Was ist daraus geworden?

"Die Anforderungen an den Standort haben sich verändert, deshalb mussten wir umplanen", erläutert Jürgen Enders im Gespräch in seiner Metank-Tankstelle an der Oldendorfer Straße, einem von zwei Standorten in Melle-Mitte. Das habe ein neues Genehmigungsverfahren zur Folge gehabt.

Die aktuelle Planung habe mit der alten "fast nichts mehr zu tun", unter anderem sei die Lage des Neubaus im Gelände an der Einmündung der Straße "Im Gewerbepark" auf die Westerhausener Straße eine andere, die Konstellation zwischen Shop und Tankfeld ebenfalls. Und die E-Ladestation wird gar nicht mehr auf dem Tankstellen-Gelände angesiedelt, sondern einige Hundert Meter weiter am Fuße des Werbepylons auf dem Gelände des Maschinenbauers Placke GmbH (Auf dem Platen 6-11).

Das hängt mit der Vorgabe der Stadt zusammen, dass der Pylon nur "am Ort der Leistung" errichtet werden darf. Folgerichtig wird der 37 Meter hohe Werbemast keinerlei Hinweis auf die Tankstelle enthalten, sondern lediglich auf die E-Ladestation. Darüber soll das Logo des Partner-Unternehmens zu sehen sein, mit dem Enders die Tankstelle baut: Aral – ohnehin seit vier Jahren Markenvertragspartner der Metank. Unter diesen beiden wirbt Placke für sich. Zur Zusammenarbeit mit der Stadt äußert Enders sich zurückhaltend: "Formal haben die Genehmigungsbehörden sich korrekt verhalten. Ob das kooperativ ist, liegt im Auge des Betrachters."

Baubeginn in diesem Jahr

Damit ist zumindest klar, dass Enders sein Vorhaben des Tankstellen-Neubaus weiterhin verfolgt. Wann genau der Baubeginn erfolgt, kann er zwar noch nicht sagen, fest stehe aber, dass es in diesem Jahr sein wird, "weil sonst Teile der Genehmigung verfallen." Die Ungewissheit hänge damit zusammen, dass der Architekt derzeit ermittelt, "wann alle am Bau beteiligten Firmen zur Verfügung stehen". Denn Enders einzige Vorgabe lautet: "Wenn wir beginnen, dann bauen wir in einem Stück fertig – ohne Unterbrechung." Im günstigsten Fall rechnet Enders mit einer Bauzeit von einem halben Jahr. "Acht Monate gehen auch. Ob dann die Fertigstellung und Eröffnung noch in diesem Jahr sind, ist ungewiss", sagt der Investor, "schreiben Sie mal lieber: spätestens im Frühjahr 2020." Auf jeden Fall werde in absehbarer Zeit der "Mount Gesmold verschwinden", ergänzt Metank-Geschäftsführer Marc Stapenhorst mit Blick auf den Erdhügel auf dem Baugrundstück, der sich im Volksmund einen Namen gemacht hat.

Geplant ist, das die Tankstelle und die E-Ladestation etwa gleichzeitig fertiggestellt werden. Über welche Ladeleistung die Station (für zwei Autos) verfügen wird, kann Enders noch nicht sagen: "Kommt darauf an, was Westnetz uns zur Verfügung stellt. Man kommt da schnell an die Grenzen der Infrastruktur." Schon am Standort Industriestraße Gerden habe der Netzbetreiber nicht die gewünschte Power zur Verfügung stellen können, dort sind 60 KiIowatt möglich.

Erkenntnisse fehlen

Ob eine E-Ladestation an der Autobahn überhaupt Kundschaft ziehe, sei überdies unwägbar. Zwar sei er damit "recht zeitgeistig unterwegs", so Enders, "es fehlen aber noch Erkenntnisse, wie stark das frequentiert wird." Selbst Aral mit seinen 2500 Standorten haben lediglich "sechs, sieben Teststationen" eingerichtet.

Die Tankstelle wird rund 2700 Quadratmeter umfassen und auch LPG (Autogas) anbieten sowie eine Portal-Waschanlage. Dabei bleibt das Auto stehen und die Waschanlage fährt darüber. Enders investiert in Gesmold etwa 1,5 Millionen Euro.