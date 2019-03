Melle. Neuer Name, bewährtes Team: Aus der eigenständigen Firma Rohde Augenoptic in Melle ist eine Filiale von Hallmann Optik geworden. Ein Schritt, der vom früheren Inhaber und jetzigen Filialleiter initiiert wurde.

Bereits am 1. November des vergangenen Jahres ist das Meller Optik-Fachgeschäft Rohde Augenoptic in Hallmann Optik aufgegangen. Doch erst seit Mitte März ist der Wechsel auch sichtbar. In weißen Buchstaben auf sattem Blau macht die Filiale des Flensburger Familienunternehmens in der Plettenberger Straße nun zur offiziellen Eröffnung auf sich aufmerksam. Für die Kunden indes ändert sich nicht viel, denn die derzeit fünf Mitarbeiter sind dieselben wie zuvor auch. War Volker Grewe vorher jedoch noch Chef seiner eigenen Firma, so ist der Spenger Augenoptikermeister nun Filialleiter.

Zukunftssicherung für Meller Geschäft

Aus Gründen der Zukunftssicherung sei er auf Hallmann zugegangen, erklärt der 57-jährige Grewe. Er habe gewusst, dass die Flensburger ihr Filialnetz erweitern wollten. Das Geschäft in Melle profitiere nun von einem Angebot, das breiter aufgestellt ist als zuvor. Mehr als 1000 Brillenfassungen von Designermarken wie Ray Ban, Daniel Hechter oder Jérôme Boateng zählen zum breitgefächerten Markensortiment von Optik Hallmann; das Unternehmen betreibt nach eigenen Angaben in Deutschland und Dänemark mehr als 70 Optik-Fachgeschäfte.

Rohde Augenoptic war im Jahr 1958 von Heinz Rohde gegründet worden. Im Jahr 1999 hatte Volker Grewe den Betrieb übernommen.