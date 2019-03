Melle. Mit Dinklage steht der ersten Tischtennis-Herrenmannschaft der SV Oldendorf ein starker Gegner gegenüber. Unterdessen sind die Oldendorfer Frauen im Kampf um den Aufstieg gleich zweimal gefordert. Die erste Riemsloher Herrenmannschaft will den Bezirksliga-Spitzenreiter ärgern.

Damen, Oberliga

SV Oldendorf - SV Wissingen Sa., 14:00 Uhr

SV Oldendorf - RSV Braunschweig II Sa., 18:00 Uhr

Mit gleich zwei Punktspielen an einem Tag steht den Ersten Frauen der SVO ein kräftezehrendes Wochenende bevor. Während man Samstag um 14 Uhr gegen den Tabellenletzten Wissingen antreten muss, wartet nur ein paar Stunden später mit Braunschweig der nächste Gegner. Zwar gelten die SVO-Frauen in beiden Spielen als Favorit, am Samstag wird es aber insbesondere darauf ankommen, in beiden Begegnungen voll da zu sein und dennoch die Kräfte passend einzuteilen. Sollten Spitzenspielerin Finja Hasters und ihr Team das gesetzte Ziel erreichen und zwei Siege einfahren, würde man den zweiten Tabellenplatz festigen und im Kampf um den Aufstieg eine aussichtsreiche Position erspielen.

TSV Lunestedt - SV Oldendorf II Sa., 16:00 Uhr

Nach dem deutlichen Erfolg am vergangenen Wochenende will die Zweite aus Oldendorf auch an diesem Wochenende wieder Punkte sammeln. Zwar gilt die abstiegsbedrohte Mannschaft gegen Lunestedt als Außenseiter, mit dem gesammelten Selbstvertrauen und den starken Leistungen der Vorwoche muss man sich jedoch nicht verstecken. Wenn das Team erneut Spitzenleistungen bringt und das gesamte Potenzial ausschöpfen kann, ist in Lunestedt etwas drin. Ein Erfolg wäre ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt, da man derzeit mit RSV Braunschweig punktgleich im Tabellenkeller rangiert und unbedingt einen Sieg benötigt, um den vorerst rettenden Relegationsplatz zu ergattern.

Herren, Landesliga

TV Dinklage - SV Oldendorf Sa., 15:00 Uhr

Auf dem Weg zur Landesliga-Meisterschaft steht den SVO-Männern am Samstag noch ein harter Brocken gegenüber: Die junge Mannschaft des TV Dinklage spielt eine starke Rückserie und ist nicht zu unterschätzen. Für Youngster Hendrik Bietendorf und Co gilt es am Samstag also, von Beginn an Druck zu machen und die Dinklager kämpferisch niederzuringen. Sollte dies gelingen, brächten sich die SVO-Männer im Kampf um den Meistertitel in eine herausragende Ausgangsposition, da man dann nur noch einen Sieg aus den verbleibenden Partien bräuchte, um den Aufstieg perfekt zu machen. Man darf gespannt sein, wie sich die Oldendorfer auswärts schlagen.

Bezirksliga

TSV Riemsloh - SV Wissingen II Sa., 14:00 Uhr

Nachdem die Erste aus Riemsloh am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt in der Bezirksliga endgültig klargemacht hat, wollen die TSV-Männer am Samstag die starke Saison krönen und dem Tabellenführer Wissingen einen Sieg abjagen. Zwar gilt man als deutlicher Außenseiter, befreit von jeglichem Druck kann die erfahrene Mannschaft aber locker aufspielen und schauen, ob etwas drin ist. Ein spannendes Spiel scheint garantiert, weshalb sich das gesamte Team auf Unterstützung von der Tribüne freuen würde.

Weitere Begegnungen:

Damen, Bezirksliga

TV Wellingholzhausen - SV Union Meppen II Fr., 20:00 Uhr

SV Oldendorf III - Hoogsteder SV III Fr., 20:15 Uhr

Hoogsteder SV III - TV Wellingholzhausen Sa., 15:00 Uhr

Herren, 1. Bezirksklasse

Osnabrücker SC - SV Oldendorf III Fr., 20:00 Uhr

SV Oldendorf III - SV Concordia Belm-Powe Sa., 16:00 Uhr

2. Bezirksklasse

TTV Stirpe-Oelingen - SV Oldendorf IV Sa., 16:00 Uhr

Spvg. Eicken - SF Oesede IV Sa., 16:00 Uhr

Kreisliga

Spvg. Eicken II - SV Wissingen IV Sa., 14:00 Uhr

SuS Buer - TV Bohmte II Fr., 20:00 Uhr

SV Viktoria Gesmold - TV Bohmte Fr., 20:15 Uhr

TSV Riemsloh IV - TV Wellingholzhausen So., 14:00 Uhr