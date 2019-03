Osnabrück/Melle. Wegen des Besitz und der Verbreitung kinderpornografischer Fotos und Filme musste sich am Donnerstag ein 31-jähriger Meller vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Im Oktober vergangenen Jahres hatte ihn das Amtsgericht Osnabrück bereits zu einer achtmonatigen Haftstrafe verurteilt. Dagegen legte der Meller aber Berufung ein.

Von Erfolg begleitet war die Berufung allerdings nicht. Die zuständige Kammer des Landgerichtes bestätigte die acht Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung für den „Besitz und das Besitzerschaffen“ kinderpornografischer Dateien, die der aktuell in Haft sitzende Meller jetzt verbüßen muss.

Ein Polizist, der als Zeuge aussagte, berichtete darüber, wie die Beamten dem Meller auf die Schliche gekommen waren. Demnach sei einer Polizeibehörde in Süddeutschland eine E-Mailadresse bekannt gewesen, die einschlägiges Material empfangen habe und die wiederum direkt zu der E-Mailadresse des Angeklagten führte.

Über 50 Dateien auf dem Computer

Bei einer Wohnungsdurchsuchung im Sommer 2017 konnten die Beamten der Polizeidirektion Osnabrück dann auf einem Computer des Angeklagten über 50 Dateien mit kinderpornografischem Inhalt sicherstellen. Weiteres gelöschtes Material sicherten die Beamten auf einem USB-Stick, der allerdings dem Lebenspartner des Mellers gehören soll.

Der Verteidiger des 31-Jährigen hatte sich zum Ziel gesetzt, dass aus der Haftstrafe, die das Amtsgericht im vergangenen Jahr verhängt hatte, eine Bewährungsstrafe werden sollte. Der Grund: Die wenigen Tage, die der Angeklagte seit dem 11. März in Haft verbracht hat, sollen ihn sehr geprägt haben. „Er ist davon massiv beeindruckt“, gab der Verteidiger in seinem Plädoyer zu bedenken.

Der Angeklagte selbst sagte: „In den Zellen stinkt es und das schreckt mich so ab, dass ich alles geben werde, damit ich da nicht noch einmal hin muss.“ Aktuell lebe er außerdem in Melle mit einem Mann „in sowas wie einer Beziehung“, was er auf keinen Fall aufs Spiel setzen möchte.

"Ich weiß, dass ich Unrechtes getan habe"

Dass sein „Lebenslauf“ recht miserabel sei, gab der 31-Jährige zu. „Ich weiß auch, dass ich Unrechtes getan habe und dass ich es eigentlich nicht verdient habe, eine Freiheitsstrafe zu bekommen, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Ich kann Sie einfach nur bitten, ein mildes Urteil auszusprechen.“

Seine umfassenden und einschlägigen Vorstrafen, unter anderem wegen sexuellem Missbrauch von Kindern und dem Besitz zahlreicher kinder- und jugendpornografischer Schriften, ließen das Gericht zu dem Entschluss kommen, dass eine Bewährungsstrafe tatsächlich nicht tat- und schuldangemessen sei. Weiterer Grund: Der Angeklagte habe sich wegen seiner Neigung bislang noch keine psychologische Unterstützung gesucht oder glaubhaft versichert, sich in Therapie zu befinden. „Und da sehen wir nun mal keine positive Prognose“, betonte der Richter.