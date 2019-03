Melle. Boris Pfeifer ist ein Autor zum Anfassen, der 150 Bücher, Theaterstücke und Musicals geschrieben hat und jetzt am zweiten Buch über die Bundesliga arbeitet. 140 Grundschüler in Eicken-Bruche lauschten hingerissen der Lesung über "Das wilde Pack" und stellten unglaublich viele Fragen, teils spontan und teils sehr gut vorbereitet.

"Wir lieben alle Fußball, wann können wir das Buch lesen? ", wollten einige Jungen wissen. Doch Boris Pfeifer legte sich nicht auf einen Termin fest und erklärte den Kindern stattdessen: "Das dauert noch, weil 36 Vereine mitmachen."

Dem Berliner Autor sind die Gespräche mit Kindern ebenso wichtig wie die eigentliche Lesung. In anderen Ländern gebe es weitaus mehr Raum für spontane Erzählungen und Interviews, während in Deutschland fast die gesamte Zeit vorgelesen werde. Also änderte Boris Pfeifer kurzerhand den Ablauf seiner Autorenlesungen, die ihn durch ganz Deutschland führen, aber auch weltweit nach Indien, China, Südafrika und Lateinamerika.

Die nächste Lesereise geht nach Kolumbien. Dort wie auch in anderen südamerikanischen Ländern seien die gemeinsam mit André Marx geschriebenen 15 Bände über "Das wilde Pack" der Renner. Im Ausland liest der Autor überwiegend in englischer Sprache oder mit Dolmetscher.

Geschichte über eine Bande von Tieren

Fasziniert hörten die Kinder in Eicken-Bruche die abenteuerliche Geschichte über eine Bande von Tieren, die angeführt vom Wolf Hamlet, in Freiheit leben will und sich vor den Menschen versteckt. Zoodirektor Müller mit den kalten Augen hat kein Herz für Tiere im Gegensatz zum Tierpfleger Knut. Gorilla Barnabas ist der beste Freund Hamlets. Das flinke Stinktier Tulpe, die Pantherdame, der Vogel Spy und die Schlange Rafina: jedes Tier hat eine witzige Geschichte. Im Mittelpunkt stehen die Themen Gerechtigkeit, Freundschaft und Ausgrenzung.

Fast jedes der 140 Kinder hatte dringende Fragen an den Autor: "Wann hast du angefangen, und wann hörst du auf zu schreiben?" Die ersten Gedichte schrieb der 55-Jährige über die leckere Torte seiner Großmutter und "Wie ich meinen Vater verkloppte". Das erste Theaterstück schrieb Pfeifer im Alter von 25 Jahren. "Ich höre auf, wenn ich tot bin."

"Hast du schon mal Fehler gemacht?", wollte ein Mädchen wissen. "Natürlich, jede Menge. In einem Buch übersahen die Lektoren sieben Fehler", informierte der Schriftsteller und ergänzte: "Schreiben ist harte Arbeit, doch ich sehe die Kraft des Lesens und habe noch ganz viele Geschichten im Kopf."

Anzeige Anzeige





Am Ende der Lesung erklärte Manuela Pertlwieser, Fachkonferenzleiterin Deutsch, begeistert: "Das Heranführen an Bücher, und der persönliche Kontakte mit dem Autor stärkt die Kinderseelen." Die Schüler warteten geduldig in langen Schlangen, um ein signiertes Buchexemplar zu erhalten.