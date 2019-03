Melle. Die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssätze beschäftigte am Dienstagabend die Mitglieder des Finanzausschusses der Stadt Melle.

Peter Spiekermann von der UWG hatte einen Antrag zur Abschaffung vorbereitet, diesen jedoch kurz vor der Sitzung noch mal verändert. Wie der Ausschussvorsitzende Harald Kruse (CDU) berichtete, hätten die Ausschussmitglieder diese kurzfristige Änderung moniert. Keine Fraktion hätte darüber noch mal sprechen können. Folglich wurde der Antrag mit neun zu zwei Stimmen abgelehnt. Neben Peter Spiekermann stimmte noch Reinhard Wüstehube (Grüne) für den Antrag des UWG-Kollegen.

Anstatt die Beiträge ersatzlos zu streichen, schlug Spiekermann im Namen seiner Fraktion vor, die Grundsteuern A und B im Gegenzug zu erhöhen, sodass damit die Summe ausgeglichen werden könnte, die durch die Abschaffung wegfallen würde. 400 000 Euro sind das. So viel Geld spült die Satzung in den Jahren 2019 und 2020 für Straßensanierungen in die kommunale Kasse. „Das kann aber in den nächsten Jahren noch mehr werden“, gab Harald Kruse auf Nachfrage zu Bedenken. Denn größere Straßensanierungen wie rund um die Jahnhalle stünden noch aus.

Zurückhaltung

„Es gibt in allen Fraktionen auch Sympathien für eine Neuordnung der Beitragssatzung“, meinte Kruse. Allerdings sei die Finanzierung der Abschaffung nicht geklärt. „Deshalb sind wir in Melle etwas zurückhaltend“, erklärt Kruse. Da eh auf Bundesebene die Grundsteuer reformiert werde, wolle man abwarten, „wohin das führt“. Über den Antrag der UWG wird auch in der nächsten Ratssitzung am 4. April abgestimmt.

Um die Finanzen der Stadt ist es laut Kruse gut bestellt. Das Jahresergebnis 2018 sei relativ hoch ausgefallen. Ungefähr 60 Millionen Euro hat die Stadt durch Steuern eingenommen, davon allein 36 Millionen Gewerbesteuern. Bei den Investitionen hängt die Stadt ihrem Zeitplan hinterher, 18 Millionen seien noch nicht abgerufen. Genauere Zahlen gebe es jedoch erst im April, so Kruse.