Riemsloh. Der Tennisverein in Riemsloh hat die Plätze 4 und 5 seiner Fünf-Platz-Tennisanlage saniert. Über mehrere Wochen haben Vereinsmitglieder viel in Eigenleistung gestemmt. Auf allen Plätzen wird eine automatische Bewässerung installiert.

Riemsloher Vereinsmitglieder haben in ihrer Freizeit insgesamt etwa 350 Arbeitsstunden in die Sanierung der Anlage gesteckt. In Eigenleistung wurden zunächst die Plätze 4 und 5 geräumt und die Zäune geöffnet. Mit dem Bagger wurde anschließend auf den Plätzen 4 und 5 die komplette obere Bodenschicht abgetragen und die Asche mit Lastern abtransportiert.

Die Kantensteine zum Sportplatz und der Zaun sind nun erneuert. Auf allen fünf Plätzen wurden neue Steuerleitungen für die Bewässerungsanlage verlegt. Der Platzbauer hat abschließend die dynamische Schicht und die Asche auf Platz 4 und 5 wieder aufgetragen.

Diese Maßnahmen waren auf der Mitgliederversammlung im September 2018 einstimmig beschlossen worden, da die Bodenschichten der Plätze 4 und 5 nicht mehr intakt waren. So waren diese Plätze immer extrem trocken und sandig, was zu Unebenheiten und Absackungen führte. "Eine vernünftige automatische Bewässerung war auf keinem unserer fünf Plätze möglich", erklärte Christiane Rutenkröger vom Tennisverein Riemsloh.

Die Sanierungssumme liegt insgesamt bei 35.000 Euro. Die Finanzierung erfolgt durch Eigen- und Fremdkapital, durch Förderung des Kreissportbundes sowie durch Spenden von Vereinsmitgliedern und Sponsoren. Der Tennisverein Riemsloh habe laut Rutenkröger inzwischen auch eine mündliche Zusage der Stadt Melle über eine finanzielle Unterstützung in noch unbekannter Höhe bekommen.