Melle. Mit zwei deutlichen Siegen macht die erste Tischtennis-Frauenmannschaft der SV Oldendorf im Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz einen riesigen Schritt nach vorne. Zudem siegt die Zweite im Derby gegen Wissingen. Auch die SVO-Landesligamänner reiten weiter auf der Erfolgswelle.

Damen, Oberliga

TuS Sande - SV Oldendorf 2:8

TSV Heiligenrode - SV Oldendorf 0:8

Sowohl in der Samstagspartie gegen Sande als auch gegen Heiligenrode am Sonntag schöpfte die junge Oldendorfer Mannschaft um Kapitänin Gina Henschen ihr gesamtes Potenzial aus und ließ den Gegnern keine Chance. In überzeugender Manier schlug man zunächst den Tabellenführer Sande überraschend deutlich mit 8:2, um am nächsten Tag noch eine Schippe draufzulegen und in Heiligenrode mit 8:0 zu gewinnen. Mit den beiden Erfolgen festigen die Oldendorferinnen den zweiten Tabellenplatz und bringen sich im Kampf um den Vizemeistertitel und die damit verbundene Teilnahme an der Relegation in eine gute Ausgangsposition. Punkte gegen Sande: Gina Henschen/Linn Hofmeister (1), Finja Hasters/Ashley Pusch (1), Hasters (2), Pusch (1), Henschen (2), Hofmeister (1). Punkte gegen Heiligenrode: Gina Henschen/Linn Hofmeister (1), Finja Hasters/Ashley Pusch (1), Hasters (2), Pusch (2), Henschen (1), Hofmeister (1).

SV Wissingen - SV Oldendorf II 3:8

Dem unglaublichen Druck standhalten und im Derby gegen Wissingen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf erspielen konnte die zweite Damenmannschaft der SV Oldendorf. Nach ausgeglichenem Start zündeten Jana Knappmeier und Co beim Zwischenstand von 3:3 den Turbo und ließen den Gegnerinnen keine Chance. Nach knapp zwei Stunden Spielzeit lag es an Maren Henke, das entscheidende Einzel zum Sieg nach Hause zu bringen. Mit dem Erfolg halten sich die SVO-Damen die Chance auf den Relegationsplatz offen und sind nun zuversichtlich, die Klasse zu halten. SVO-Punkte: Maren Henke/Katja Chrzanowski (1), Jana Knappmeier/Diane Visbeck, Henke (2), Knappmeier (2), Visbeck (1), Chrzanowski (2).

Herren, Landesliga

SV Oldendorf - Oldenburger TB II 9:1

Die Ersten Herren der SVO haben am Samstagabend die starke Form der vergangenen Wochen bestätigt und den nächsten deutlichen Sieg eingefahren. Die Oldendorfer ließen dem Oldenburger TB zu keinem Zeitpunkt eine Chance und gewannen schließlich hochverdient mit 9:1. Der Sieg ist gleichbedeutend mit dem nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft, da man die Tabellenführung festigt und nun noch zwei Siege aus drei verbleibenden Spielen benötigt, um den Titel und den damit verbundenen Wiederaufstieg in die Verbandsliga klarzumachen. SVO-Punkte: Nico Henschen/Hendrik Bietendorf (1), Christoph Chrzanowski/Patrick Niekamp, Paul Rietzschel/Garret Hogg (1), Chrzanowski (2), Henschen (1), Bietendorf (1), Rietzschel (1), Hogg (1), Niekamp (1).

Bezirksliga

SV Vorwärts Nordhorn - TSV Riemsloh 8:8

Die Ersten Herren des TSV Riemsloh zeigten am Freitagabend starke Leistungen und erkämpften einen Punkt gegen den Bezirksliga-Tabellenzweiten Vorwärts Nordhorn. Von der vermeintlichen Außenseiterrolle unbeeindruckt, machten die TSV-Männer von Beginn an Druck und erspielten sich sogar eine 8:6-Führung. Leider konnte man diese nicht nach Hause bringen und musste sich schließlich mit einem 8:8-Unentschieden zufriedengeben. Durch den Punktgewinn machen die Riemsloher den Klassenerhalt endgültig auch rechnerisch perfekt und können nun umso gelassener auf die verbleibenden drei Saisonspiele blicken. Punkte für Riemsloh: Björn Wolski/Norbert Maas (1), Mirco Kiel/Maik Hahn, Tino Kramm/Yannik Bünger, Wolski (2), Kiel (1), Maas (1), Kramm, Hahn (2), Bünger (1).





Weitere Begegnungen:

Herren , Bezirksliga

VfL Kloster Oesede - SV Oldendorf II 8:8

1. Bezirksklasse

SSC Dodesheide - SV Oldendorf III 9:2

Kreisliga

TSV Riemsloh IV - VfL Lintorf 9:2

SV Viktoria Gesmold - Spvg. Eicken II 9:2

Spvg. Eicken II - TV Bohmte 9:3