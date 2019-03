Melle. Großer Vertrauensbeweis für Uwe Plaß. Während der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Melle, die unter reger Beteiligung der Mitglieder in der Alten Posthalterei stattfand, wurde der Historiker einstimmig in seinem Amt als 1. Vorsitzender bestätigt.

Zum neuen 1. stellvertretenden Vorsitzenden beriefen die Heimatfreunde mit einem ebenfalls einmütigen Votum Jürgen Krämer, der die Nachfolge des bisherigen Amtsinhabers Heinz Garlich antrat. Garlich bleibt aber im Leitungsgremium: Er wurde zum neuen Schatzmeister gewählt, nachdem der bisherige Amtsinhaber Udo Oberschmidt auf eine erneute Kandidatur verzichtet hatte. Mit dem Amt des 2. stellvertretenden Vorsitzenden betraute die Versammlung Christian Hoffmeister, der dieses Amt von Stefan Pelz übernahm. Hoffmeister vertritt zudem den Heimatverein Neuenkirchen im Vorstand.

Als Beisitzer fungieren Lieselotte Bermpohl, Harald Eberhardt, Franz Hippe, Stefan Muhle, Udo Oberschmidt und Günther Plaß. Komplettiert wird die Führungsmannschaft durch zwei berufene Kommunalvertreter. Es sind dies der Leiter des Kulturbüros des Landkreises, Burkhard Fromme und der Pressesprecher der Stadt, Jürgen Krämer.

„Wir sind Dir zu großem Dank verpflichtet“, sagte Uwe Plaß an den scheidenden Schatzmeister Udo Oberschmidt gerichtet, der dieses Amt insgesamt 27 Jahre bekleidete. Als sichtbares Zeichen des Dankes erhielt eine Radierung, die der Osnabrücker Künstler Reinhard Klink zum 100-jährigen Bestehen des Heimatvereins geschaffen hatte.

Neben den Vorstandswahlen stand der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden im Mittelpunkt der Zusammenkunft. „Das Jahr 2018 war vom 100-jährigen Jubiläum unseres Vereins geprägt“, sagte Plaß. Er rief in diesem Zusammenhang in Erinnerung, dass es den Heimatverein im Jubiläumsjahr gelungen sei, eben dem altbekannten Programm monatlich eine besondere Zusatzveranstaltung oder Aktion präsentieren zu dürfen, darunter beispielsweise der Neujahrsempfang in der Alten Stadthalle, die Ausrichtung des Kreisheimattages des Heimatbundes Osnabrücker Land im Sportzentrum des SC Melle 03 und der Festakt zum 100-jährigen Bestehen in der Feierhalle Grönenburg.

Außerdem habe der Verein die von der Stadt initiierte Ferienbetreuung für Kinder im Grundschulalter mit Sachspenden unterstützt, ein Mal- und Märchenbuch für Zweitklässler herausgegeben sowie in Zusammenarbeit mit einer Manufaktur in Verden den Bildkalender „Melle in historischen Ansichten“ herausgebracht. Als ein besonderes Highlight zum Abschluss des Jubiläumsjahres nannte der Redner die Krippenausstellung, die sich mit rund 650 Besuchern als ein wahrer Publikumserfolg erwies.

Nach der Entlastung des Vorstandes sprach Siegfried Göhner im Namen der Heimatfreunde dem Vorstand für die im Jubiläumsjahr 2018 geleistete Arbeit Dank und Anerkennung aus: „Ihr habt anlässlich der 100-Jahr-Feier etwas Tolles auf die Beine gestellt. Dafür möchten wir Euch herzlich danken.“

Im Anschluss an die Regularien hielt Uwe Plaß einen Vortrag zum Thema 850 Jahre Stadtgeschichte.