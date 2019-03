Melle. Bevor die neue Motorsportsaison mit ihren regionalen und überregionalen Veranstaltungen in die heiße Phase geht, stand auf dem Veranstaltungskalender des Autombilclubs Melle wieder die Ehrung der Vorjahressieger in den Sparten Kartslalom, Kartrennen, Automobilslalom und den Oldtimer-Wettbewerben.

Bei einem reichhaltigem Mittagsbuffet im Bayerischen Hof in Melle nahmen Vereinspräsident Jens Wittenbrock und Sportleiter Ralf Bietendüwel die Ehrung der erfolgreichsten Vereinsmitglieder im Jahr 2018 des AC Melle mit Pokalen und Ehrenpreisen vor.

In der Kategorie Kartrennen wurden Niklas Friedering und sein Onkel Christian Friedering sowie Marvin Kaja ausgezeichnet. Alle drei fahren für das „Team Mediastall“. Niklas hat sich den Gesamtsieg in der deutsch-niederländischen Kartmeisterschaft bei den Schaltkarts gesichert. In dieser Serie war auch Christian Friedering erfolgreich mit seinem zweiten Gesamtplatz in der Seniorklasse unterwegs.

Im Kartslalom bei den jüngsten Aktiven des AC Melle war es die siebenjährige Noelani Kaja, die 2018 durch besondere Leistungen in der Altersklasse der Sechs- bis Achtjährigen mit dem ersten Platz im Ems-Vechte-Pokal auf sich aufmerksam machte. Ihr zehnjähriger Bruder Keanu Kaja konnte ebenfalls die Glückwünsche und den Pokal für besondere Leistungen in den Regionalserien des ADAC Weser-Ems und des Niedersächsischen Fachverbandes für Motorsport (NFM) vom Sportleiter Bietendüwel entgegen nehmen.

Bei den zwölf- bis 16-jährigen Kartslalom-Fahrern wurden Fabian Netemeyer und seine Schwester Marie Netemeyer ausgezeichnet. Bei den Geschwistern standen ebenfalls erfolgreiche Auftritte in der Regionalserie des ADAC Weser-Ems, beim NFM in Niedersachsen sowie bei den deutschen Endläufen zu Buche.

Kaja und Vinkmann besonders schnell

Im Automobilslalom hat der AC Melle bei den 18- bis 22-Jährigen mittlerweile eine Vormachtstellung sowohl im Verband Weser-Ems als auch im ADAC Ostwestfalen-Lippe inne. So wurden mit Marvin Kaja als Weser-Ems-Meister und Lukas Vinkmann als Drittplatziertem zwei von insgesamt drei Meller Fahrern geehrt, die die Meisterschaft im Youngster-Slalom-Cup praktisch unter sich ausgemacht hatten und auch auf Bundesebene bei den deutschen Endläufen durch Platzierungen unter den ersten zehn deutschlandweit den AC Melle immer wieder in den Fokus rücken.

Der Meller Automobilclub hat sich nicht nur dem Motor- und Kartsport verschrieben, sondern hegt und pflegt auch das Vergangene in Form der Autos der etwas älteren Baujahre, die nicht mehr ganz so schnell unterwegs sind, dafür aber einen ganz besonderen Reiz ausüben: die Oldtimer. In der Oldtimersparte des Vereins finden sich immer mehr begeisterte Mitglieder aller Altersschichten, um ihrem Hobby rund um die automobile Vergangenheit nachzugehen und sich mit ihren schönen Fahrzeugen auch sportlich bei verschiedenen Oldtimer-Veranstaltungen zu präsentieren. In dieser Kategorie konnten sich Bernhard Dreckschmidt, Jürgen Weiß und Erwin Waschke 2018 zum wiederholten Male einen Namen machen und den AC Melle gebührend vertreten.

Mit Blick auf die neue Saison liegt der Fokus des Vereins bereits seit Monaten bei den Vorbereitungen auf die am 1. Juni 2019 stattfindende 12. Rallye Grönegau.