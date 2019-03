Posaunen treffen Jagdhörner beim Konzert in Buer CC-Editor öffnen

Foto: Posaunenchor Buer.

Buer. Der Posaunenchor Buer veranstaltet am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr in der Martinikirche in Buer das fünfte Konzert unter dem Motto „Posaunenchor trifft ...“. Als Gast wird diesmal die Jagdhornbläsergruppe Grönegau-Melle auftreten.