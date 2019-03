Melle. „Die Enge am Markt und fehlende Bestandsimmobilien führen dazu, dass wir auf ein Angebot drei bis vier Bewerber haben, die wiederum Preise zahlen, die über dem Exposé liegen“. Mit diesen Worten beschrieb Rainer Kellermann die Lage auf dem Meller Immobilienmarkt.

Kellermann leitet nicht nur die Immobilienvermittlung bei der Sparkasse, sondern ist auch Mitglied und Gutachter im Gutachterausschuss für Grundstückswerte Osnabrück. Das Gremium erstellt unter anderem den jährlichen regionalen Grundstücksmarktbericht.

Er verwies darauf, dass es allein für Melle-Mitte 100 bis 120 Nachfragen gebe, die nicht sofort befriedigt werden können. „Der Druck ist aber da, die Leute wollen ins Eigentum“, berichtete Kellermann. Auf Melle bezogen hieße das aktuell entweder warten, woanders hinziehen oder sich auf dem Gebrauchtwohnungsmarkt tummeln. Teilweise würden sich Käufer sogar gegenseitig überbieten, aber der Verkäufer entscheide am Ende. „Wir treten nur als Vermittler auf“, betonte Kellermann für die Sparkasse. (Weiterlesen: Schon 14 Bauplatzvormerkungen für neues Baugebiet in Melle)

Wünsche werden aufgeschoben

Birgit Vogt als Leiterin des Sparkassen-Immobilienzentrums weiß von potentiellen Bauherren, die bereits vier Jahre lang auf ein Baugrundstück in Melle warten. „Die schieben ihren Wunsch so lange vor sich her.“

Die beschriebene Dynamik sorgt für eine stetige Weiterentwicklung der Preise nach oben. „50 Prozent der gebrauchten Ein- und Zweifamilienhäuser liegen über 200.000 Euro“, sagte Kellermann. Selbst aus dem Osnabrücker Dunstkreis kämen Interessenten. „Aus Melle sind es noch 65 bis 70 Prozent, früher waren es noch 80 Prozent“, so der Fachmann. Und: Im vergangenen Jahr sind nach Angaben des Gutachterausschusses die Preise für Gebrauchtimmobilien um neun Prozent gestiegen.

Kellermann verwies zudem auf Zahlen einer sparkasseninternen Statistik. Demnach liegt die Nachfrage nach Grundstücken, Häusern und Eigentumswohnungen in Melle-Mitte mit 54 Prozent am höchsten. Es folgen Gesmold, Wellingholzhausen, Westerhausen und Oldendorf. Letztere profitieren von der Nähe zur Bahn. „Aber auch Buer zieht an“, erklärte Birgit Vogt. Neuenkirchen und Bruchmühlen punkten mit ihrer Nähe zu NRW. „Und Riemsloh ist traditionell ohnehin ein guter Standort“, so Kellermann. Für ihn steht fest: „Im Stadtgebiet von Melle gibt es eigentlich keinen schlechten Standort.“ (Weiterlesen: Glücksfall für Buer: Neues Baugebiet mitten im Ortskern)

Auch Baulandpreise steigen

Sparkassen-Chef Frank Finkmann ist sicher, dass auch die Baulandpreise weiter anziehen werden. „150 Euro pro Quadratmeter sind ein Wert, an den man sich gewöhnen muss.“ Kellermann bestätigte die Entwicklung und sprach von „Riesensprüngen“.

Daher wolle sein Haus dem dynamischen Markt mit Neubauvorhaben ein Ventil geben. Birgit Vogt sprach in diesem Zusammenhang die Baufinanzierung an. „Unsere Aufgabe ist es, da eine langfristige Perspektive zu geben, die auch dann gut bezahlbar bleibt, wenn die Zinsen wieder steigen.“

Die Runde listet konkrete Bauvorhaben auf: So entstehen in Buer 14 Reihenhäuser und ein Mehrfamilienhaus. Ein privater Investor baue direkt angrenzend zwei Acht-Familienhäuser.

In Bruchmühlen soll direkt neben dem Gelände der dortigen Sparkassen-Filiale ein Haus mit Mietwohnungen für acht Familien entstehen. Es wird Ende 2010 fertig gestellt.

Miet- und Eigentumswohnungen

An der Plettenberger Straße hat die Sparkasse das Gelände des ehemaligen Linnert-Getränkemarktes gekauft. In der laufenden Planungsphase sind 18 Wohnungen im hinteren Bereich und vier bis fünf Wohnungen im vorderen Bereich vorgesehen. Sie sollen als Eigentumswohnungen verkauft werden.

An der Oststraße auf der Fläche des früheren Autohandels Ossenschmidt entstehen 21 Eigentumswohnungen mit Fahrstuhl und Tiefgarage. Der Clou: Das Gebäude erhält eine begrünte Fassade, die unter Beteiligung der Meller Stiftung für Ornithologie und Naturschutz gestaltet wird. Das Gesamtprojekt wird Ende 2020 abgeschlossen sein. „Die Tannenbäume sollen dann schon in einigen Wohnungen stehen“, sagte Kellermann. Erste Wohnungen an der Oststraße seien im übrigen schon verkauft.