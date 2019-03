Lange Nacht der Vorleser in Buer zieht große Kreise CC-Editor öffnen

Uwe Koslicks Vortrag war eine Autobiografie, quasi ein Seelenstriptease. Foto: Anita Agarius

Buer. Die nunmehr sechste Lange Nacht der Vorleser in der katholischen St.-Marien-Kirche in Buer hat den veranstaltenden Verein ARTig e.V. bestätigt, an dieser Reihe festzuhalten. Denn die Zuhörer nehmen auch weite Weg auf sich, um den Vorlesern zu lauschen.