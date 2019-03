Die Schülerinnen der Lindenschule Buer Mia-Sophie Palzer (links) und Dominika Gaciarek (rechts) trafen bei der Pressekonferenz zur IdeeExpo in Hannover Ministerpräsident Stephan Weil. Foto: Uschi Thöle-Ehlhardt

Buer/Hannover. Mitmachen, Ausprobieren, Erleben: Eine der größten Technikmessen für Jugendliche in Europa ist die IdeenExpo 2019, die vom 15. bis 23. Juni in Hannover stattfindet. Zum Auftakt lud der Veranstalter zu einer bundesweiten Pressekonferenz ein. Mit dabei waren auch Schüler der Redaktion "Watch out!" der Lindenschule Buer.