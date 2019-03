Melle. Wer war denn nun der Fahrer? Diese Frage steht seit einem Unfall in Melle im Raum, bei dem vier betrunkene Männer mit einem roten Renault im Graben landeten und keiner gefahren sein will. Mittlerweile deuten Zeugenaussagen darauf hin, dass ein 37-jähriger Mann der Fahrer sein könnte.

Wie der ermittelnde Polizeibeamte Norbert Viere von der Meller Polizei auf Nachfrage mitteilte, stehe einer der vier Männer, ein 37-Jähriger, unter Verdacht, während des Unfalls am Steuer gesessen zu haben. Die vier Männer hätten während der Vernehmungen widersprüchliche Angaben gemacht. Sie seien zum Zeitpunkt des Unfalls deutlich alkoholisiert gewesen, mit zum Teil über einer Promille. Allerdings sei dies das Ergebnis des ersten Tests am Unfallort. Die Ergebnisse der Blutproben stünden noch aus.

Aus dem Dachfenster geklettert

Im Fahrzeug saßen am Samstagmittag vier Männer, zwei 49-Jährige, ein 42-Jähriger und der vermeintliche 37-jährige Fahrer. Nachdem sie von der Straße abgekommen und in einem Graben gelandet waren, krabbelten sie durch das Dachfenster aus dem Renault Scenic und machten sich aus dem Staub - bis auf einen. Dieser Mann wartete am Auto auf die Polizei, zwei weitere kamen zurück, und den vierten holten die Beamten später zuhause aus dem Bett.

Der Unfall ereignete sich kurz vor der Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen auf der Borgholzhausener Straße in Richtung Borgholzhausen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an.