Melle. Das Christliche Seniorenstift in Melle-Mitte wird um 30 auf 81 Plätz erweitert. Außerdem wird die erst vor zwei Jahren gebaute Tagespflege neu errichtet und auf die doppelte Kapazität ausgebaut.

Die Erweiterung des Stifts ist in vollem Gange und soll zum 1. April greifen. Dann ziehen 15 neue Bewohner in die untere Etage des Neubaus. Weitere 15 können zum Mai folgen, von denen acht bis neun Plätze noch frei sind. „Mit dann 81 Plätzen erreichen wir eine annähernd optimale Größe, um die Abläufe zu gestalten“, freut sich Geschäftsführer Dieter Wiemann. Dabei geht es vor allem um die Personalausstattung. So wird es künftig zwei Nachwachen geben.

Viel mit Licht gearbeitet

Der Neubau sei sehr hell, „wir haben viel mit Licht gearbeitet“, sagt Einrichtungsleiter Dirk Rotert, „auch in den Fluren“. Zwar lägen die Arbeiten an den Außenanlagen drei Wochen zurück, aber drinnen laufe alles nach Plan, wenn auch, wie immer bei großen Vorhaben, auf den letzten Drücker. Die letzten Plätze werden schnell vergeben sein, lautet die Einschätzung von Dieter Wiemann: „Das ist ein Selbstläufer, das ist alles ratzfatz belegt.“

Ziemlich überraschend will das Seniorenstift zudem seine vor zwei Jahren neu gebaute Tagespflege aufgeben. Allerdings nur, um eine neue zu schaffen. Die wird 24 statt bisher 12 Plätze aufweisen.



Neue Tagespflege wird Bedürfnissen schon nicht mehr gerecht

Damit schlägt das Stift zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen habe die Diakonie Sozialstation, noch im ehemaligen Krankenhaus untergebracht, eine neue Bleibe gesucht und die habe man unbedingt auf dem Gelände halten wollen, sagt Wiemann. Zum anderen habe sich schnell erwiesen, dass die Tagespflege „unseren Bedürfnissen nicht voll gerecht wird“. Deshalb wird sie nun an der Ecke Regenwalder Straße/Buddenkamp neu gebaut.

Die Mischung hinzubekommen, ist schwierig

Dort werden zwei Gruppen eingerichtet: eine für geistig/körperlich fitte Menschen und eine für dementiell leicht bis stark veränderte. „Diese Mischung hinzubekommen, ist schwierig“, erläutert Dirk Rotert das Problem in der jetzigen Tagespflege.

Während in die Stift-Erweiterung 3,6 Millionen Euro investiert werden, fließen in die neue Tagespflege 1,4 Millionen. Baubeginn ist im Sommer/Herbst, Fertigstellung im Herbst/Winter 2020.

Der Erweiterungsbau des Seniorenstifts kann von allen Interessierten am Samstag, 23. März, zwischen 14 und 17 Uhr besichtigt werden.