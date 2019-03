Melle. Der exklusiv-Termin für die Leser des "Meller Kreisblattes", einmal einen Blick hinter die Kulissen der Gynäkologie und Geburtshilfe im Christlichen Klinikum zu erhalten, ist auf reges Interesse gestoßen. Rund 60 Interessierte - in erster Linie werdende Eltern - kamen am Montagabend zur Informationsveranstaltung zum Thema Geburt.

Mit Spannung erwarteten die Besucher die einzelnen Vorträge, in denen Chefarzt Holger Mutschall und die Kollegen der gynäkologisch-geburtshilflichen Abteilung ihre jeweiligen Bereiche vorstellten. Das Klinikum favorisiert die sanfte Geburtshilfe, wobei der Prozess individuell betreut und medizinisch professionell begleitet wird. Dass sich die Klinik damit genau auf der Wellenlänge der jungen Paare befindet, drückt sich an den kontinuierlich steigenden Geburtenzahlen aus.



Chefarzt Holger Mutschall erzählt, warum so viele Frauen in Melle entbinden wollen:

Verzeichnete das CKM vor zehn Jahren um die 400 Geburten pro Jahr, so kletterte die Zahl in 2018 auf einen neuen Rekordwert von 850: "Und für dieses Jahr peilen wir 900 Entbindungen an", erklärte Holger Mutschall in seiner Begrüßung. Er stellte sodann das Team der Referenten vor, das sich aus Hebammen, Kinderkrankenschwestern, Ärzten, Anästhesisten und Kinderärzten zusammensetzt: "Und so ist das nun mal im realen Leben. Wir warten derzeit noch auf unseren Oberarzt Joscha Beek, der gerade eine Geburt begleitet. Insofern kann ich auch nicht zusagen, ob eine Besichtigung des Kreißsaals möglich ist", berichtete der Chefarzt.







Nur wenige Augenblicke später betrat Joscha Beek das Foyer. Ein weiteres Kind hatte im CKM das Licht der Welt erblickt: "Allerdings sind gegenwärtig alle drei Kreißsäle belegt. Ob eine Besichtigung im Laufe des Abends noch möglich ist, wird sich zeigen".



Kompetente Vorträge

Dann konnte die Reihe der Vorträge starten. Hebamme Carola Flethe stellte zunächst das Team der Hebammen vor, gab einen Überblick über die Sprechstunden, Kursangebote, Geburtsvorbereitungskurse und über die Kurse nach der Entbindung: "Schauen Sie sich rechtzeitig nach einer Hebamme um und melden Sie sich vorher auf der Wochenstation an", riet sie den werdenden Eltern: "Es gibt keinen strikten Ablauf. Jede Entbindung wird individuell betreut", versicherte Carola Flethe, bevor Holger Mutschall über die fachärztliche Betreuung informierte.

Er verwies auf das Fachärzteteam mit langer Berufserfahrung und eine durchgehend gesicherte ärztliche Präsenz sowie auf den rund um die Uhr gewährleisteten Hintergrunddienst. Die Möglichkeit eines Kaiserschnitts, wenn nötig, sei immer gegeben. Jede Geburt werde von einer Hebamme begleitet.



Von einer Geburtsklinik in Hamburg mit 4000 Entbindungen pro Jahr hat Joscha Beek vor drei Jahren nach Melle gewechselt: "Hier wird Geburtshilfe mit Herz angeboten. Melle goes to Hollywood: Wir sind eine Klinik, die den Weg der natürlichen Geburt bestreitet, um die natürlichen Kräfte der Frau zu stärken", unterstrich der Oberarzt: "Wir bieten eine sichere und gute Geburtshilfe mit einem erfahrenen Team an. Wir sind keine Geburtsfabrik mit zwölf Kreißsälen, sondern ein Haus, das auf die individuelle Betreuung setzt", untermauerte der Oberarzt.



"Ich bin einer von denen, den Sie nicht sehen wollen", ergänzte Thomas Schmieder. Der Anästhesist gab einen Überblick über die Möglichkeiten der Schmerzlinderung, die von der Homöopathie bis zur Periduralanästhesie (PDA) reicht.

Was ist im Umgang mit dem Neugeborenen zu beachten? Andrea Jörding, Stationsleiterin der 5B, also der Station für Gynäkologie und Geburtshilfe, spannte den Bogen vom Bonding (der Bindung zum Kind nach der Entbindung), über das Rooming-in und die individuelle Stillförderung bis hin zum Babylesen und der Still-Hotline.



Danach betrat Kinderarzt Michael van Husen – nach Worten von Holger Mutschall ein "junger dynamischer Kollege und gern gesehener Kinderarzt" – die Bühne. Er informierte über die Kooperation der Kinderärzte mit dem Klinikum und über die kinderärztliche Versorgung.

Anschließend ging es auf die Station 5B, wo Andrea Jörding Tipps zur Neugeborenenpflege gab: Ob wickeln, waschen, baden oder stillen: Den Müttern und Vätern stehen in allen Bereichen kompetente Krankenschwestern und Kinderkrankenschwestern zur Seite. Bevor es Säfte und kleine Häppchen gab, wagten die Besucher noch einen Blick in das Stillzimmer und in das Familienzimmer. Der krönende Abschluss, die Besichtigung des Kreißsaals, blieb den interessierten Gästen leider verwährt: "Ein Zeichen, dass die Geburtshilfe in Melle lebt", kommentierte Holger Mutschall.