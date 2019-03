Abschlusskonzert von „classic con brio“ in Meller Matthäuskirche CC-Editor öffnen

Er formt die Musik mit den Händen: Chorleiter Stephan Lutermann und sein Vocalconsort Osnabrück in der modernen Matthäuskirche. Foto: Conny Rutsch

Melle. „Die Kunst zu träumen“ lautete der Titel des diesjährigen Osnabrücker Musikfestivals „classis con brio“. Am Sonntag überraschte das Schlusskonzert mit klangvoller Werkvielfalt in der St. Matthäuskirche in Melle.