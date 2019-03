Melle. Unter neuer, engagierter Führung steht seit Donnerstag der Ortsverband Melle der Mittelstandsvereinigung MIT. Einstimmig wählten die Mitglieder bei ihrer Jahreshauptversammlung Guido Sickmann zu ihrem Vorsitzenden.

Zu den ersten Gratulanten gehörte Frank Schürmann. Seit dem Rück- und Austritt des Vorsitzenden Patrick Heyn Anfang vergangenen Jahres führte er kommissarisch die MIT Melle. Wertvolle Unterstützung erhielt er dabei vom langjährigen Vorsitzenden Burkhard Schleef. „Melle ist immer ein sehr aktiver Ortsverband gewesen“, erinnerte Schürmann. Allerdings habe der Ortsverband seit dem Frühjahr 2014 – damals hatte Burkhard Schleef sein Amt in jüngere Hände gegeben – eine nicht eben positive Entwicklung genommen.

Lobbyverein für den Mittelstand

Schürmann und Schleef engagierten sich deshalb schon im vergangenen Jahr dafür, die Weichen neu zu stellen. Sie ließen den vom MIT Melle ausgelobten Innovationspreis wiederaufleben und organisierten Veranstaltungen, die den Teilnehmern neben interessanten Informationen auch Zeit zum Austausch und zum „Netzwerken“ boten. Und der MIT will in Melle noch deutlicher aktiv werden: „Wir sind ein Lobbyverein für den Mittelstand und die heimische Wirtschaft“, erinnerte Guido Sickmann.

Der gelernte Volkswirt machte bereits zur Jahreshauptversammlung deutlich, dass er nicht auf große Worte setzt. Er möchte sich vielmehr auf die praktische Arbeit konzentrieren. Zur Seite steht ihm dabei Frank Schürmann als stellvertretender Vorsitzender. Für die Öffentlichkeitsarbeit ist ab sofort Peter Schatte zuständig. Als Beisitzer fungieren Elisabeth Aryus-Böckmann, Karl Hotho, Jan Lütkemeyer und Harald Kruse.

Dank an Burkhard Schleef

Einen ganz besonderen Dank sprachen der neue Vorstand und mit ihm der gesamte Ortsverband seinem früheren Vorsitzenden Burkhard Schleef für sein Mitwirken in den zurückliegenden Monaten aus. „Und natürlich möchten wir auch in Zukunft nicht auf ihn verzichten“, merkte der frisch gewählte Vorsitzende humorvoll an. Einstimmig wählten die Mitglieder Schleef deshalb zu ihrem neuen Ehrenvorsitzenden.

Mit traditionsreichem Genuss bei süßen Pickert-Variationen leitete die MIT zuvor ihre Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Auerhahn“ ein. Als einer der Ehrengäste warf Bürgermeister Reinhard Scholz einen Blick auf die aktuelle Situation auf Bundes-, Landes-, Kreis- und Stadtebene. „Wir sind im Augenblick mehr als gut aufgestellt“, berichtete er dabei mit Blick auf den kommunalen Haushalt und auch auf die von städtischer Seite wahrgenommenen Aufgaben. Scholz warnte zugleich davor, eine konjunkturelle Delle „herbeizureden“. Der MIT dankte er für ihr Engagement. Auch wenn es nicht immer „vergnügungssteuerpflichtig“ sei: „Es ist wichtig, sich einzumischen und einzubringen.“

Bürokratie abbauen

Die Mittelstandsvereinigung setzt diese Erkenntnis nicht nur lokal und regional, sondern auch bundesweit um. Auf politischer Ebene sei der Abbau von Bürokratie dabei eine ihrer wesentlichen Forderungen, berichtete der Kreisvorsitzende Dietrich Keck. „Es ist wichtig, zu zeigen, wofür wir stehen“, betonte er. Seine Aufforderung erging an alle Ortsverbände, den Kontakt untereinander zu suchen, sich kennenzulernen und das Netzwerk MIT zu intensivieren.