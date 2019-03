Oldendorf . Nach spannenden Spielen und einer klasse Leistung haben die Volleyballer des TSV Westerhausen-Föckinghausen in eigener Halle den Osnabrücker Regionspokal 2019 gewonnen.

Bereits im Dezember qualifizierte sich das Team durch ein lockeres 3:0 in der Vorrunde gegen den Nachbarn TV Schledehausen für das Final Four-Turnier in eigener Halle. Im Halbfinale traf die Mannschaft zunächst auf das sehr routinierte Team des TuS Bersenbrück IV. Hoch konzentriert und motiviert setzen die Meller Akteure das Team aus dem Nordkreis mit schnellen und wuchtigen Angriffen von Beginn an unter Druck. Nach nur 58 Minuten und 3:0 Sätzen (25:18, 25:20, 25:20) waren der in seiner Deutlichkeit überraschende Sieg und der damit verbundene Finaleinzug perfekt.



Endspielgegner war dann VfR Voxtrup II, das sich im zweiten Halbfinale denkbar knapp mit 3:2 gegen Lintorf IV durchgesetzt hatte. Gegen die Voxtruper hatte Westerhausen erst am vergangenen Wochenende im Ligaspiel sehr unglücklich verloren und damit die Meisterschaft in der Bezirksklasse verpasst. Da war also eine Revanche fällig.

Unterstützt von den zahlreichen Zuschauern machten die Westerhausener so weiter wie im ersten Spiel. Tolle Angriffskombinationen und eine diesmal starke Feldabwehr ließen den Gegner verzweifeln und so stand es nach 61 Minuten ebenfalls 3:0 (25:19, 25:12, 25:20).

Ausgelassener Jubel füllte die Halle, als Sven Schimmel den Regionspokal von Spielwart Florian Brune überreicht bekam.

Am Turnier beteiligt waren: S. Schimmel, T. Schimmel, N. Kaehlert, V. Rosenkötter, K. Barre, N. Auf der Masch, C. Lieberum, D. Bracht, J. Gehrke, E. Knettermeier, J. Osterhaus.

Im parallel ausgetragenen Damenfinale setzte sich der SV Bad Laer IV durch. Die Damen des SuS Buer waren im Halbfinale sehr knapp gegen TV Schledehausen III unterlegen.