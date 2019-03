Melle. Eines der bekanntesten Märchen der Weltliteratur begeisterte am Samstag die kleinen und großen Theaterfreunde: Das Theater Liberi präsentierte „Aschenputtel“ in einer Inszenierung von zauberhafter Unbeschwertheit.

Das gutherzige Aschenputtel, das unter der Fuchtel der gehässigen Stiefmutter leidet, die Taube, die beim Erbsenlesen hilft, und der Prinz, der nach der Besitzerin des verlorenen Schuhs sucht: Die Geschichte ist altbekannt. Auf der Meller Bühne entfaltete sie sich jedoch in einer Musical-Inszenierung, die mit Schwung, Heiterkeit und frischen Ideen nicht nur die Kinder begeisterte.

Mal rockig, mal funkig

Leicht, aber zu keiner Zeit seicht präsentierte sich dabei der Märchenstoff – mit natürlich agierenden Protagonisten und mit flotten Melodien, die mal rockig, mal funkig und dann wieder im Walzertakt ins Ohr gingen. Und schon der Auftakt zauberte ein Schmunzeln auf die Lippen. Denn die Hektik, die angesichts der Unordnung im Raum bei dem Warnruf „Sie kommen!“ ausbrach, erinnerte humorvoll an so manches Kinderzimmer. Für die Stiefmutter (Carina Nopp) steht fest: „Schuld hat immer Aschenputtel.“ Und die Strafe lässt bekanntermaßen nicht auf sich warten.

Total überdreht

Die hilfsbereite Taube flatterte bald darauf als einer der überraschenden Höhepunkte der Inszenierung durch das Fenster: Herrlich überdreht, mit taubentypisch-ruckartigen Bewegungen und ebenso sympathisch wie hilfsbereit vermittelte sie nicht nur dem Aschenputtel (Elisabeth Kirch) ihre Botschaft: „Wenn du Hilfe brauchst, dann warte nicht zu lang.“ Ohnehin sparte das Musical nicht mit durchaus tiefgründigen Wahrheiten. Doch sie kamen nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern locker, mit musikalischem Schwung und einem ansteckenden Lächeln daher.

Lieber Konditor als Koch

Ein Hofnarr (Alicia Wagner), der seinen König (Enea Lanzarone) zu mehr Ernsthaftigkeit anhalten muss, ein Koch (Carina Nopp), der lieber Konditor sein will, ein Prinz (Marlon Hangmann), der sich in ein verarmtes Mädchen verliebt: Sie alle passen nicht recht in die ihnen zugewiesenen Schubladen. Und das ist gut so. „Alles ist normal und nichts“, formuliert es die Fee in der Gestalt der Taube.

Zentrale Werte herausarbeiten

Das Theater Liberi lockte mit seinen Produktionen in den vergangenen zehn Jahren bereits mehr als eine Millionen kleiner und großer Zuschauer in Theater in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Dabei setzt Liberi-Autor und -Regisseur Helge Fedder ganz bewusst auf die Adaptation bekannter Märchen und Kinderklassiker: „Im Kern geht es in diesen Geschichten immer um zentrale Werte, die einfach aktuell bleiben.“ Diese Werte herauszuarbeiten und auf der Bühne unbeschwert erlebbar zu machen, ist das Anliegen des 2008 gegründeten Theaters.

Und so ist es kein geheimnisvoller Zauber, der das Happy End bringt. Vielmehr sind es selbstbewusste Persönlichkeiten, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen, auf ihr Herz hören und einander helfend die Hand reichen.