Gesmold/Riemsloh . Gleich zwei Meller Firmen finden sich im aktuellen Monatsmagazin der Industrie-und Handelskammer (Osnabrück): Die Spies Kunststoffe GmbH aus Gesmold und die Bunny Tierernährung GmbH aus Riemsloh.

Während Bunny in Form eines Firmenportraits vorgestellt wird, ist die Firma Spieß in das Titelthema „Energie im Wandel“ eingebettet. Für die IHK bleibt Energie nämlich ein Kernthema regionaler Unternehmen. „Die hohen Energiekosten sind ein echtes Problem für den industriellen Mittelstand - insbesondere natürlich im internationalen Wettbewerb“, formulierte es die IHK-Geschäftsbereichsleiterin Anke Schweda.



Als Beispiel für ein regionales Unternehmen, das Enerigieeffizienz in den Focus rückt, führt die IHK in ihrem Magazin die Firma Spies an. Der Hersteller von Kunststoffverpackungen für die Lebensmittelindustrie beschäftigt 420 Mitarbeiter und vertreibt seine Produkte weltweit. Im Drei-Schichtbetrieb werden täglich sechs Millionen Verpackungsteile hergestellt. „Der Energiebedarf ist entsprechend hoch“, stellt die IHK fest. Deswegen engagiert sich das Unternehmen nach Angaben von Firmenchef Christof Spies auch im regionalen Netzwerk für ,Energieeffizienz. „Wir haben ein Konzept zur Wärmerückgewinnung aus unserer Drucklufterzeugung umgesetzt und sparen so deutlich Energie und Kosten ein“, wird Spies zitiert. Beim dritten Produktionswerk handele es sich um eine der modernsten Produktionsanlagen in Europa mit hohen Energiestandards. Auch das Energiemanagementsystem sei weiter entwickelt worden.

Im Artikel über Bunny unter dem Titel „Gesundes für die kleinen Nager“ wird Geschäftsführer Oliver Petzoldt mit dem Motto zitiert: Produkte im Einklang mit Mensch, Tier und Natur. Bei der Produktentwicklung werde in Riemsloh vom Tier aus gedacht. Wo kommen sie her, was ist ihr Lebensraum und was fressen sie wie? Die Futtermittel für neun Kleinsäugerarten wie Rennmäuse, Chinchillas oder Kanichen haben sich zur Premiummarke entwickelt. Dazu kommen interaktive Produkte wie Schnüffelmatten oder gestopfte Heusäckchen.

Bunny beschäftigt 60 Mitarbeiter und wächst gegen den Trend. Der Exportanteil von derzeit 25 Prozent soll auf 50 Prozent gesteigert werden.