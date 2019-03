Melle. Die Kriminalstatistik der Meller Polizei weist durchweg erfreuliche Zahlen auf. Insbesondere, dass es weniger Gewalt gegen Polizisten gab, stimmt die Ordnungshüter positiv.

"Es ist ein trauriger Trend: Polizisten werden beschimpft und beleidigt. Das bekommen auch die Beamten in Melle zu spüren", äußert sich Peter Kleinfeld, Kripo-Chef der Meller Polizei, bei der Vorstellung der Kriminalstatistik. Immerhin hat sich die Zahl des Widerstands gegen Beamte von 13 im Jahr 2017 auf acht im vergangenen Jahr verringert. Erfreulich sei in diesem Zusammenhang, dass kein Kollege schwer verletzt wurde, ergänzt Dienststellenleiter Oliver Maßmann: "Und darüber sind wir sehr froh". Allerdings wurden im vergangenen Jahr mehr Beamte beleidigt. Deren Zahl stieg von 92 in 2017 auf 111 in 2018.

147 Fahrräder gestohlen

Insgesamt hat sich die Zahl der Straftaten im Bereich Melle und Bissendorf erhöht. Das bestätigt sich unter anderem auf einen Blick auf die Fahrraddiebstähle. So pendelt sich die Zahl der gestohlenen Drahtesel zwischen 140 und 150 ein. Im vergangenen Jahr wurden 147 Räder entwendet gegenüber 141 im Vorjahr. Erfreulicherweise konnte die Aufklärungsquote von 14,8 auf 16,3 Prozent erhöht werden: "Das ist dem Zusammenspiel zwischen Sachbearbeitung und Schichtdienst zu verdanken", betont Peter Kleinfeld.

Erhöht haben sich im vergangenen Jahr auch die Fälle von Taschendiebstahl, die von 18 auf 26 kletterten: Hierbei schlugen die Täter oftmals auf Märkten zu. Auch gab es mehr Fälle von Sachbeschädigung: Die Zahl stieg von 268 auf 280: "Betroffen waren mehrere Bushaltestellen, die Serie ist noch nicht aufgeklärt. Wir hoffen weiterhin auf Hinweise", äußert sich Peter Kleinfeld.

Weniger Wohnungseinbrüche

Hingegen verminderte sich die Zahl der Wohnungseinbrüche von 82 auf 58, was einem 30-prozentigem Rückgang entspricht. Zurückgegangen ist auch die Zahl der Tageswohnungseinbrüche, die von 26 auf 16 zurückging.

Relativ konstant sind die Vermögens- und Fälschungsdelikte. Die Fälle in diesem Bereich sanken von 401 auf 390, wobei drei Viertel der Fälle aufgeklärt werden konnten. Einen Rückgang gab es zudem beim Warenkreditbetrug.

Mit gewisser Sorge betrachten die Beamten die Entwicklung, dass offenbar etliche Vergehen erst gar nicht angezeigt werden und nicht an die Oberfläche kommen, weil das Gefühl der Angst herrscht, sich an die Polizei zu wenden: "Wir können nur den Appell an die Bürger richten, sich an uns zu wenden und die Dienststelle aufzusuchen. Wie können sicher einen guten Weg aufzeigen und Hilfestellung leisten", erklären Oliver Maßmann und Peter Kleinfeld.