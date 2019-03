Melle. Deutlich mehr Straftaten, eine höhere Aufklärungsquote, wesentlich mehr Rauschgiftdelikte, aber ein stattlicher Rückgang bei den Diebstählen: Die Kriminalstatistik der Meller Polizei, die auch für Bissendorf zuständig ist, zeigt für 2018 ein vielschichtiges Bild.

"In Melle können sich die Bürger sicher fühlen", bilanzierte Dienststellenleiter Oliver Maßmann angesichts der erfreulichen Tatsache, dass die Aufklärungsquote neuerlich um mehr als drei Prozent gesteigert werden konnte. Sie liegt aktuell bei gut 65 Prozent, was nicht zuletzt einer guten Zusammenarbeit zwischen Einsatz- und Streifendienst und der Sachbearbeitung zu verdanken sei, ergänzte Kripo-Chef Peter Kleinfeld. Insgesamt haben die Beamten 2652 Fälle bearbeitet, im Jahr zuvor waren es 2591, ein Anstieg von 61 Fällen. (Weiterlesen: Diensträder, der wachsame Hahn und mehr: Die Meller Polizei in 10 Zahlen)

Die Rohheitsdelikte bildeten einmal mehr einen Schwerpunkt, wobei die Beamten wegen Körperverletzung, Raub und Nötigung in 423 Fällen ermitteln mussten, das waren 18 mehr als im Vorjahr.

"Die Zündschnur wird immer kürzer." Oliver Maßmann, Dienststellenleiter

Die Anzahl der Körperverletzungen stieg um elf von 267 auf 278 Fälle, die der gefährlichen Körperverletzungen erhöhte sich von 33 auf 52. Wegen Nötigung mussten die Beamten 57 mal einschreiten. Im Jahr zuvor waren es lediglich 27 Fälle: "Die Zündschnur wird immer kürzer, die Menschen explodieren schnell", resümierte Oliver Maßmann.



Es fehlt an Toleranz

Ein erhöhtes Aggressionspotential verzeichneten die Ordnungshüter insbesondere im Straßenverkehr. Gegenüber drei Fällen in 2017 gab es im vergangenen Jahr 16 Fälle von Nötigung: "Den Autofahrern fehlt es immer mehr an Toleranz, sie werden zunehmend hektischer und aggressiver", berichtete Peter Kleinfeld. (Weiterlesen: Die Arrestzellen der Polizei in Melle: So sehen sie aus)

Den allgemeinen Trend von Verrohung beobachtete die Polizei auch bei den Rohheitsdelikten: "Konflikte werden immer mehr mit Füßen und nicht mit Worten ausgetragen", erklärte der Kripo-Chef mit Blick auf häusliche Gewalt und Prügeleien, die oftmals in Verbindung mit Drogen und Alkohol stünden.

Erfreuliche Entwicklung beim Raub

Im Raubbereich registrierte die Meller Polizei eine erfreuliche Entwicklung. Die Zahl der Delikte ging von 15 auf sieben zurück, wobei sie erfolgreich gegen die Räuber ermitteln konnte: Alle Fälle in diesem Bereich konnten aufgeklärt werden.

Anzeige Anzeige

Insgesamt rückläufig ist auch die Zahl der Diebstähle, die sich von 1029 auf 987 verringerte. Die Aufklärungsquote konnte mit 42 Prozent gehalten werden. Die Fälle des schweren Diebstahls verminderten sich um zwölf Prozent von von 456 auf 401, wobei sich die Aufklärungsquote von 25 auf 30 Prozent erhöhte.

Allein im gewerblichen Bereich bekamen es die Beamten mit 67 Fällen von schwerem Diebstahl zu tun, im Vorjahr waren es noch 72. Auch hier stieg die Zahl der aufgeklärten Fälle von 23 auf 40 Prozent.

Weniger Diebstähle in Warenhäusern

Einen Rückgang gab es auch bei den Diebstählen aus Warenhäusern. Deren Zahl verminderte sich von 262 auf 218: "Oftmals kommen die Täter aus Georgien, keine Touristen, sondern Straftäter, die Parfum, Zigaretten, Rasierklingen oder Babynahrung stehlen, Sachen die sich leicht verkaufen lassen", untermauerte Peter Kleinfeld. Er hob in diesem Zusammenhang die gute Zusammenarbeit mit den Detektiven, der Werbegemeinschaft, Staatsanwaltschaft und Gerichten hervor. Die Geschäftsleute legten eine sehr gutes Anzeigeverhalten an den Tag, und die Justiz trage mit beschleunigten Verfahren dafür Sorge, dass die Fälle schnell abgehandelt werden. Schon nach sechs Tagen würden Urteile gesprochen und Grenzübertrittsbescheinigungen ausgestellt, so dass die Täter Deutschland schnell wieder verlassen: "Die Marschrichtung, dass sich Verbrechen nicht lohnen, wird von uns im Zusammenspiel mit der Justiz intensiv betrieben", unterstrich Peter Kleinfeld.

Rauschgiftkonsum steigt

Offenbar wird wieder mehr Rauschgift konsumiert: Die Anzahl der Rauschgiftdelikte stieg neuerliche von 164 auf 22; ein Anstieg von 35 Prozent bei einer fast 100-prozentigen Aufklärung. Dabei zieht sich der Anstieg quer durch alle Bereiche. Der Cannabis-Konsum stieg demnach von 95 auf 113 Fälle und die Zahl der Verfahren wegen Drogenhandels verdoppelte sich von 17 auf 34.