Melle. Melle ist als fabelhaft bekannt. Da passt die Sage über die befreundeten Grönegauer Riesen perfekt als Namensgeber für das große Stadtfest, das in Melles Innenstadt mit dem „Meller Riesenspaß“ am 23. und 24. März zum „Frühlingserwachen“ stattfindet.

Eine Fabel aus den Grönenberger Heimatheften erzählt von befreundeten Riesen des Grönegaus. Mit seinen riesigen Füßen zertrampelt einer der Riesen nachts versehentlich die Blumen, die in den Wäldern blühen. Die Riesen bitten nun die Kinder des Grönegaus, neue Blumen zu säen, damit der Frühling in der Stadt wieder bunt einziehen kann. An alle Kunden der Stadt, ob groß oder klein, werden dazu beim Einkauf über 3000 Tütchen mit Blumensamen verschenkt.

Was ist da los? Das komplette Programm beim "Meller Riesenspaß"



Um der Bitte der Riesen nachzukommen, haben der Stadtmarketingverein Melle und die Werbegemeinschaft Melle City dazu ein „riesiges“ Programm auf die Beine gestellt. Die Fußstapfen der Riesen führen in der gesamten Innenstadt zu sieben spannenden Spielstationen: Bungee-Trampolin, Speed-Rollerbahn, Tigerenten-Rodeo, Autorennen, Hochseil-Klettergarten, Stelzenlauf, Hüpfburgen und ein Kinderparcours versprechen ein abenteuerliches Spielerlebnis für Kinder. Mit einer historischen Bimmelbahn sind die einzelnen Attraktionen spielend zu erreichen. Auf dem Rathausplatz lädt ein „riesiges“ Zirkuszelt am Samstag und Sonntag zu Puppenspielen, Clownerei und Zauberkunst ein. Und selbstverständlich darf dabei ein Kinder-Street-Food-Angebot nicht fehlen. Und auch das ist riesig: Alle Spielgeräte und Vorführungen im Zirkuszelt sind kostenlos.



Die Meller Geschäftsleute öffnen ihre Geschäfte am langen Samstag bis 18 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Die neuesten Kollektionen zum Frühlingsanfang und zur Osterzeit werden präsentiert und für ein tolles Einkaufserlebnis sorgen. Die vielseitigen Einzelhandelsangebote werden von den Eisdielen ergänzt, die ihren ersten großen Ansturm auf die leckeren Kugeln erwarten, und auch die Meller Gastronomen eröffnen ihre Außensaison.

Im Forum findet an beiden Wochenendtagen die Immobilienmesse der Kreissparkasse Melle „Wohnen und Leben“ statt, und auch die Hausmesse „Immo-Lounge“ bei Knabe Immobilien bietet viele Tipps rund um die Themen Hausbau und Immobilien.



„Dieses Frühlingserwachen wird riesig“, sind Organisatoren des Stadtmarketingvereins und der Werbegemeinschaft sicher. Mehr Infos unter www.meller-riesenspass.de sowie www.melle-city.de